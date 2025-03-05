За його словами, Трамп перейшов на інший бік у війні між диктатурою та демократією.

Рішення американського президента Дональда Трампа про призупинення військової допомоги Україні виглядає як перехід США на бік Німеччини у Другій світовій війні. Таку заяву зробив колишній посол Вашингтона в Росії Майкл Макфол у соцмережі Х.

"Уявіть якби Рузвельт програв вибори 1940 року прихильнику "America First", який потім змусив США перейти на бік Німеччини у Другій світовій війні (до того, як на нас напали). Ми всі зараз говорили б німецькою", – написав він.

У контексті ситуації з допомогою Україні Макфол акцентував:

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"Через три роки війни між імперіалістичною диктатурою з автократичними союзниками і демократією Трамп просто перейшов на інший бік".

США зупинили військову допомогу Україні

4 березня Bloomberg повідомило, що Трамп зупинив поставки всієї військової допомоги Україні. Згодом цю інформацію підтвердили і в Білому домі. Телеканал CNN зауважив, що йдеться і про ту зброю, яка вже в дорозі – на шляху до України.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що доручив керівникам різних відомств отримати від США офіційну інформацію про долю військової допомоги. За його словами, в Україні не один тиждень отримували різні сигнали, і вже був прецедент зупинки допомоги. Він також наголосив, що Україна й Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного.

Премʼєр-міністр Франції Франсуа Байру заявив, що Париж і Європа повинні об'єднати всі можливі засоби, аби замінити американську допомогу для України, наскільки це можливо.

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