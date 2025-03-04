Французький премʼєр наголосив, що українські військові потребують боєприпасів, доступу до "мереж і звʼязку", а також "певної кількості розвідувальних систем".

Франція і Європа повинні об'єднати всі можливі засоби, аби замінити американську допомогу для України, наскільки це можливо. Таку заяву зробив премʼєр-міністр країни Франсуа Байру після того, як адміністрація Дональда Трампа зупинила поставки зброї Україні.

Про це пише Le Monde. Виступаючи перед французькими депутатами, Байру наголосив, що поставки допомоги з боку США "добігають кінця, оскільки цілі потяги, які були завантажені для України, були зупинені і не змогли дістатися до місця призначення".

Він наголосив, що українські військові потребують боєприпасів, доступу до "мереж і звʼязку", а також "певної кількості розвідувальних систем".

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"Це змусить нас переосмислити нашу модель, наші пріоритети і по-іншому подивитися на світ, який ми думали, що знаємо, і який, як ми виявили, є більш небезпечним, ніж ми собі уявляли, і походить від тих, кого ми вважали нашими союзниками", – додав Байру.

Військова допомога США Україні

4 березня Bloomberg повідомило, що Трамп зупинив поставки всієї військової допомоги Україні. Йдеться й про ту зброю, яка вже перебуває в дорозі. Згодом цю інформацію підтвердили і в Білому домі.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цю паузу, заявив, що доручив керівникам різних відомств отримати від США офіційну інформацію про долю військової допомоги. За його словами, в Україні не один тиждень отримували різні сигнали, і вже був прецедент зупинки допомоги.

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