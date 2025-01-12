Словацький прем'єр зробив ставку на Москву, а не на власну країну, каже український президент.

Україна пропонувала Словаччині допомогу у переході з російського газу на альтернативні джерела поставок блакитного палива, але прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо "пихато відмовився" від пропозиції. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своїй заяві на платформі Х.

За словами українського президента, європейські партнери попереджали прем’єра Словаччини, що потрібно готуватися до зупинки газового транзиту через Україну і що "не можна просто нічого не робити й чекати". Тепер же, каже Зеленський, Фіцо використовує "піар, брехню та гучні звинувачення", аби перекласти на інших власну провину за проблеми з газом у Словаччині.

"Але проблема саме в тому, що він зробив ставку на Москву, а не на свою країну, не на об’єднану Європу й не на здоровий глузд. Це була його програшна ставка від початку", – наголосив Зеленський і висловив сподівання, що Єропа зрештою зуміє подолати проблеми, спричинені "недалекоглядністю окремих європейських діячів".

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Газова суперечка України та Словаччини: останні новини

Як писав УНІАН, президент Словаччини Петер Пеллегріні відмовився від планів відвідати Україну через зупинку транзиту російського газу через українську територію.

Тим часом парламентська делегація Словаччини вирушила на переговори до Росії. Показово, що Польща заборонила літаку з делегатами летіти над польською територією. Довелося робити гак через Чехію та Німеччину.

А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати додаткову допомогу для України з боку Європейського союзу. За його словами, Словаччина має вирішити, чи буде вона потурати пасивній зовнішній політиці, чи прагнутиме розвивати життєвий простір у рамках ЄС і НАТО.

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