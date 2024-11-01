Міністр закордонних справ Россії Сергій Лавров відкрито розкритикував Туреччину за надання військової допомоги українській армії.

В інтерв'ю Hurriyet він заявив, що Москва "високо цінує" зусилля Анкари щодо врегулювання війни, однак та продовжує військово-технічну співпрацю з Києвом. "Турецька зброя використовується Збройними силами України для вбивства російських військовослужбовців і мирних жителів", - сказав він.

Лавров запевняє, що Росія нібито відкрита до політичного рішення щодо війни, однак мова має йти не про тимчасове припинення вогню, а про "усунення першопричин":

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"До них відносяться розширення НАТО на схід, загрози життєво важливим інтересам безпеки Росії, порушення київським режимом прав росіян і російськомовних жителів України".

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