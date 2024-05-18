Деякі банки вже відреагували на таке рішення РФ.

У Санкт-Петербурзі суд наклав арешт на активи трьох західних банків - UniCredit, Deutsche Bank і Commerzbank сумою понад 700 млн євро. Про це йдеться у судових документах, пише Finansial Times.

"Цей арешт є одним з найбільших кроків проти західних кредиторів з того часу, як повномасштабне вторгнення Москви в Україну змусило більшість міжнародних кредиторів вивести або згорнути свій бізнес в Росії. Це сталося після того, як Європейський центральний банк закликав кредиторів єврозони, що працюють у Росії, прискорити плани виходу з країни", - зазначають у матеріалі.

Зазначається, що таке рішення було прийнято через позов дочірньої компанії "Газпрому" - "Русхімальянс".

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У виданні розповіли, що російський суд наклав арешт на активи італійського банку на суму 463 млн євро, що еквівалентно близько 4,5% його активів у країні, спираючись на останній фінансовий звіт головної російської дочірньої компанії банку.

Згідно з рішенням суду, яке датовано 16 травня, заморожені активи включають акції дочірніх компаній UniCredit у РФ, а також акції та фонди, якими вона володіла. Також в той день суд наклав арешт на активи Deutsche Bank сумою 238,6 млн євро, включаючи майно та кошти на рахунках у РФ.

"Суд також постановив, що банк не може продати свій бізнес в Росії; для цього йому вже потрібна згода Володимира Путіна. Суд погодився з "Русхімальянсом", що ці заходи були необхідними, оскільки банк "вживає заходів, спрямованих на відчуження свого майна в Росії"", - додають у матеріалі.

Крім того, суд вирішив арештувати активи Commerzbank, проте деталей рішення ще немає, тому сума арешту невідома. Водночас "Русхімальянс" просив суд заморозити активи кредитора на суму до 94,9 млн євро.

Що відомо про суд між "Русхімальянсом" та західними банками

Відомо, що суперечка між сторонами почалася ще у серпні 2023 року, тоді "Русхімальянс" звернувся до арбітражного суду в Санкт-Петербурзі з вимогою виплатити банківські гарантії за контрактом з німецькою інжиніринговою компанією Linde.

""Русхімальянс" є оператором газопереробного заводу та виробництва скрапленого природного газу в Усть-Лузі під Санкт-Петербургом. У липні 2021 року він підписав контракт з Linde на проектування, постачання обладнання та будівництво комплексу. Через рік Linde призупинила роботи через санкції ЄС", - пояснили у FT.

Після цього російська компанія звернулася до банків-гарантів, які відмовилися виконувати свої зобов'язання, адже "платіж російській компанії може порушити європейські санкції", йдеться в судовому поданні "Русхімальянсу".

Також до переліку гарантів увійшли Bayerische Landesbank і Landesbank Baden-Württemberg, проти яких "Русхімальянс" теж подав позови до петербурзького суду.

Реакція банків на арешт активів

Водночас у банку UniCredit заявили, що він був поінформований про подачу позову, і "лише активи, що відповідають справі, будуть підпадати під дію забезпечувальних заходів".

У Deutsche Bank повідомили, що банк "повністю захищений відшкодуванням від клієнта" і створив резерв у розмірі близько 260 млн євро разом з "відповідним активом відшкодування" на своїх рахунках для покриття російського позову.

"Нам потрібно буде побачити, як цей позов буде реалізований російськими судами, і оцінити негайний операційний вплив в Росії", - додали в банку.

Commerzbank не відповів на запит про коментар.

Санкції проти РФ - останні новини

Як писав УНІАН, Європейський Союз введе санкції проти російського реекспорту скрапленого природного газу. Тому європейські політики обговорюють таке рішення у рамках 14-го пакета санкцій проти РФ.

Також повідомлялось, що санкції, які запровадили США проти Росії, ускладнили переміщення грошей до країни.

"Обсяги торгівлі Москви з такими ключовими партнерами, як Туреччина і Китай, скоротилися в першому кварталі цього року після того, як США націлилися на міжнародні банки, що допомагають Росії купувати найважливіші товари для допомоги у військових діях", - розповіли у виданні Financial Times.

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