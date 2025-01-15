Прем'єр Польщі лише може підтвердити цю інформацію.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголошує, що Росія планувала повітряний терор проти авіаліній усього світу. Як передає кореспондент УНІАН, про це Туск сказав у Варшаві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Польський прем'єр повідомив, що 14 січня розмовляв з лідерами інших країн щодо безпеки у Балтійському морі і про випадки російського саботажу.

"Думаю, що ці акти саботажу - версії війни, яку Росія проголосила усьому цивілізованому світу, не тільки Україні, вимагають також спільних дій", - сказав Туск.

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За його словами, Польща відіграє ключову роль у протидії випадкам російського саботажу і диверсій, які сталися не лише на польській території. Туск наголосив:

"Інформацію можу тільки підтвердити - Росія планувала повітряний терор, і не тільки проти Польщі, але й також проти авіаліній у цілому світі".

Диверсії у Балтійському морі

Як повідомляв УНІАН, останнім часом почастішали випадки пошкодження комунікаційних кабелів зв'язку у Балтійському морі.

У відповідь, НАТО розгорне флот військово-морських безпілотників для патрулювання Балтійського моря, посиливши відповідь на ймовірні спроби саботажу підводних кабелів, пов'язаних із російським тіньовим флотом.

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