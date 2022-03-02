Секретар РНБО назвав росіян, яких призовуть до армії після цього, "пушечним м'ясом", яке Путін відправлятиме до України у "м'ясорубку".

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що дані розвідки свідчать про те, що 4 березня РФ дійсно планує запровадити воєнний стан.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Це дані нашої розвідки, що з 4 березня РФ має бажання дійсно ввести воєнний стан в своїй країні. Я хочу подивитися, як на це реагуватимуть Москва, Санкт-Петербург та міста, де набагато більше інтелігенції, яка розуміє, що відбувається в РФ", - зазначив Данілов.

На думку секретаря РНБО, переважна більшість росіян, які перебувають на високих посадах та є співробітниками російських компаній, не розуміють логіку дій Володимира Путіна, а "багато людей вважають, що він має вади здоров'я".

"Якщо у Путіна не вистачає "пушечного м'яса", то він може брати тих дітей, яких призиватиме до армії, й відправляти сюди, щоб вони потрапляли у нашу м'ясорубку", - сказав він.

Данілов розповів, що не розуміє причини таких дій Путіна.

Раніше радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк висорвив припущення, що в Російській Федерації планують запровадити воєнний стан.

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