Москва продовжує наполягати, що низка українських областей нібито є її землями.

Постійний представник Російської Федерації в ООН Василь Небензя на тлі розмов про завершення війни РФ проти України відзначився новою заявою. Він сказав, що Україна "безповоротно втратила" Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

"Україна тепер безповоротно втратила не тільки Крим, а й "ДНР", і "ЛНР" (Донецька і Луганська області України, - УНІАН), і Херсонську, і Запорізьку області, які увійшли до складу Росії. Відповідно, виправляти ситуацію потрібно в тих регіонах, які поки що залишаються під контролем Києва", – видав рупор російської пропаганди в ООН.

Крім цього, Небензя наполягає, що "майбутня Україна", як вважають у Москві, має бути "демілітаризованою нейтральною державою, яка не входить до жодних блоків і альянсів".

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Війна РФ проти України: це варто знати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде юридично відмовлятися від окупованих територій і шукатиме дипломатичний шлях їхнього повернення. За його словами, визнавати захоплені території частиною Росії Київ не стане.

При цьому Зеленський також сказав, що все ще вважає можливою перемогу України у війні воєнним шляхом.

Тим часом адміністрація Трампа активізувала зусилля з пошуку шляху, який веде до завершення війни в Україні. Найімовірніше, Трамп змусить Україну і Росію піти на певні поступки, пишуть у західних медіа.

Оскільки зараз в України мало можливостей повернути назад нещодавні успіхи окупантів на полі бою, найімовірніше, угода передбачатиме територіальні поступки на користь РФ. Журналісти переконані, що переговори будуть надзвичайно складними.

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