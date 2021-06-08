МЗС Канади заявило, що рішення Москви є неприпустимим і необґрунтованим.

Росія заборонила в’їзд дев’ятьом відомим канадським громадянам на невизначений термін у відповідь на запроваджені санкції проти РФ через порушення прав людини.

Про це йдеться у повідомленні російського МЗС та пише Reuters.

24 березня Канада запровадила нові санкції щодо дев’яти російських чиновників за «грубі й систематичні порушення прав людини у Росії». Оттаву хвилює доля критика Кремля Олексія Навального.

Цього року Навального арештували і відправили до тюрми на понад два роки.

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МЗС Канади заявило, що рішення Москви є неприпустимим і необґрунтованим.

«Ми, як й раніше, глибоко стурбовані погіршенням ситуації з правами людини у Росії і зменшенням свободи громадянського суспільства й незалежних голосів. Ми підтримуємо канадців, які стали мішенню», – відреагували в Оттаві.

Серед дев’яти канадців у санкційному листі – міністр юстиції Девід Ламетті й голова Королівської канадської кінної поліції Бренда Лукі.

Олексія Навального затримали після повернення до Росії у січні з Німеччини, де він лікувався від отруєння.

За версією німецьких правоохоронців, російського політика отруїли забороненою нервово-паралітичною речовиною. Кремль, своєю чергою, заявляє про відсутність доказів отруєння і вважає, що ув’язнення Навального не має політичного характеру.

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Автор: Яна Ставська