Росія заборонила в’їзд дев’ятьом відомим канадським громадянам на невизначений термін у відповідь на запроваджені санкції проти РФ через порушення прав людини.
Про це йдеться у повідомленні російського МЗС та пише Reuters.
24 березня Канада запровадила нові санкції щодо дев’яти російських чиновників за «грубі й систематичні порушення прав людини у Росії». Оттаву хвилює доля критика Кремля Олексія Навального.
Цього року Навального арештували і відправили до тюрми на понад два роки.
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МЗС Канади заявило, що рішення Москви є неприпустимим і необґрунтованим.
«Ми, як й раніше, глибоко стурбовані погіршенням ситуації з правами людини у Росії і зменшенням свободи громадянського суспільства й незалежних голосів. Ми підтримуємо канадців, які стали мішенню», – відреагували в Оттаві.
Серед дев’яти канадців у санкційному листі – міністр юстиції Девід Ламетті й голова Королівської канадської кінної поліції Бренда Лукі.
Олексія Навального затримали після повернення до Росії у січні з Німеччини, де він лікувався від отруєння.
За версією німецьких правоохоронців, російського політика отруїли забороненою нервово-паралітичною речовиною. Кремль, своєю чергою, заявляє про відсутність доказів отруєння і вважає, що ув’язнення Навального не має політичного характеру.
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