Санкції проти європейських посадовців є черговим доказом гібридної агресії Москви проти демократичного світу, наголосили у відомстві.

Україна висловлює солідарність з громадянами Європейського Союзу, проти яких Росія запровадила санкції.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України у Twitter.

Читайте такожВ ЄС заявили про готовність відповісти на нові санкції Росії

«Україна висловлює свою солідарність з вісьмома громадянами Європейського Союзу, яким Російська Федерація безпідставно заборонила в'їзд на територію Росії. Це рішення є ще одним доказом того, що Росія продовжує проводити гібридну агресію проти демократичного світу», - сказано у повідомленні.

Санкції ЄС проти РФ: що відомо

Росія заборонила в'їзд восьми громадянам країн Євросоюзу у відповідь на запроваджені 2 і 22 березня Радою ЄС обмежувальні заходи стосовно шести російських громадян.

У список осіб, які потрапили під російські санкції, зокрема, увійшли голова Європейського парламенту Давид Марія Сассолі, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Жак Мер, керівник прокуратури Берліна (ФРН) Йорг Раупах та заступник голови Європейської комісії з питань цінностей і транспарентності Віра Юрова.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ігор Орел