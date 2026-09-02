Росія випробовує НАТО на здатність утриматися від відкритої війни, - WSJ

Цього тижня німецькі та європейські офіційні особи заявили, що Росія перейшла межу, завдавши удару безпілотниками з вибухівкою по німецькому аеропорту.

Все більш зухвалі напади Росії в Європі ставлять перед лідерами континенту дилему: чи готові вони відповісти Москві чимось більшим, ніж санкції та дипломатичні протести. Про це пише The Wall Street Journal.

На думку журналістів, відповіді поки що не знайдено. Цього тижня німецькі та європейські офіційні особи заявили, що Росія перейшла межу, завдавши удару безпілотниками з вибухівкою по німецькому аеропорту. Однак реакція Берліна не відхилилася від сценарію, який він повторював після попередніх провокацій з боку Росії.

Зазначається, що європейські члени НАТО поки що не виявили бажання використовувати альянс, заснований на доктрині колективної оборони, для чогось іншого, крім захисту своїх кордонів та надання військової допомоги Україні.

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Натомість європейці хочуть створити дилеми для президента РФ Володимира Путіна, насамперед за рахунок посилення підтримки Києва.

Проте деякі європейці зазначають, що кампанія їхніх лідерів залишається надто боязкою, щоб стримати провокації Кремля. Ніко Ланге, колишній начальник штабу Міністерства оборони Німеччини, сказав:

"На Путіна потрібно чинити тиск там, де це найбільш болюче".

На його думку, весь російський "тіньовий флот" слід заблокувати, а російським дипломатам заборонити вільне пересування між країнами ЄС, а також посилити тиск на інші країни, які обходять санкції ЄС, щоб допомогти Росії.

"З кожною гібридною атакою Німеччина має збільшувати допомогу Україні", - додав Ланге.

Важливо, що по всій Європі політики висловлюють широку підтримку санкціям або висиланню росіян, хоча багато чиновників заявляють, що більш рішуча реакція має надходити від ЄС або НАТО.

Обмеженням можливостей Європи є довгий перелік вже вжитих заходів. Хоча варіанти залишаються, багато з них є складними або дорогими - наприклад, запобігання пособництву третім країнам в обході російських санкцій - або болючими для європейських виборців.

Російські диверсії в Європі

Президент України обговорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем російську атаку на аеродром у Лейпцигу, а також угоду про зміцнення можливостей для захисту країн. Він наголосив, що це чергова ескалація з боку Росії, і важливо, що Німеччина відреагувала.

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