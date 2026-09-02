Абітурієнти почали оминати популярну спеціальність через загрозу від ШІ, - ЗМІ

Стрімкий розвиток нейромереж ламає тренди у вищій освіті вже зараз.

Розвиток технологій штучного інтелекту уже впливає не лише на ринок праці, а й на вибір майбутньої професії нинішніми абітурієнтами. Як пише румунське видання Ziare.com, румунські абітурієнти дедалі частіше оминають факультети інформатики і обирають інші спеціальності через побоювання, що автоматизація у майбутньому скоротить кількість робочих місць у галузі програмування.

Ця тенденція стала помітною під час цьогорічної вступної кампанії. У низці університетів Румунії після основного етапу набору залишилися вільні місця на спеціальностях, пов’язаних з інформатикою. Зокрема, в Технічному університеті імені Георге Асакі в Яссах уперше за останні 15 років залишилися десятки бюджетних місць на факультеті автоматики та комп’ютерів.

За словами одного зі студентів, причиною зміни пріоритетів стали саме побоювання щодо впливу ШІ на професію програміста.

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"Через усе, чого досяг штучний інтелект, вони передумали. Багато хто переорієнтувався на більш практичний напрям, наприклад на електрику чи будівництво. Вони бояться, що не знайдуть роботу, наприклад, у програмуванні", - розповів юнак.

І оскільки молодь почала оминати комп'ютерні науки, зростає інтерес до низки інженерних спеціальностей. Серед напрямів, які приваблюють більше абітурієнтів, опинилися будівництво, механіка та хімія. Також молодь звертає увагу на енергетику та робототехніку, вважаючи ці сфери менш уразливими до автоматизації.

"Технічні та інженерні факультети – це майбутнє. ШІ все ще не перебуває на настільки високому рівні, щоб забрати наші робочі місця", - заявив інший студент.

Схожу оцінку дає ректор Політехнічного університету Тімішоари Флорін Дреган. За його словами, абітурієнти дедалі частіше обирають робототехніку та традиційні інженерні напрями – зокрема будівництво й енергетику.

"Це сфери, у яких наразі штучний інтелект лише допомагає тобі, а не обов’язково може тебе замінити", - зауважив він.

Видання наголошує, що ця тенденція не обмежується одним університетом. У Західному університеті Тімішоари близько третини з понад 350 місць, що залишилися для осіннього набору, припадає саме на інформатику. Це свідчить про помітну зміну ставлення молоді до спеціальностей, які ще донедавна вважалися одними з найперспективніших.

Штучний інтелект: останні новини

Як писав УНІАН, Білл Гейтс у новому есе попередив, що людство не готове до масштабних змін, які принесе штучний інтелект, і назвав три головні загрози: зникнення робочих місць, проблеми з кібербезпекою та вплив ШІ-компаньйонів на дітей.

Він пропонує створити державні структури для регулювання технології, зарезервувати за людьми окремі професії та запровадити податки на роботів і ШІ-токени.

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