Росія перетворила райський острів на інструмент в агресії проти України, - WSJ

Росіяни використовують популярний тропічний курорт для обходу західних санкцій.

Острівна держава Мальдіви, відома передусім як популярний туристичний напрямок, перетворилася на один із каналів постачання до Росії товарів, заборонених західними санкціями. Про це йдеться у розслідуванні The Wall Street Journal, автори якого проаналізували транспортні документи, вантажні маніфести та листування логістичних компаній.

За даними видання, через аеропорт Мале, столиці країни, до Росії прямують товари на сотні мільйонів доларів. Серед них є авіаційні деталі, електронні компоненти та продукція подвійного призначення, яку можна використовувати як у цивільній промисловості, так і у військовій сфері. Зокрема, у публікації згадуються мікрочипи, оптичні прилади, а також високоміцні авіаційні кріплення.

Схема, як розповідають автори розслідування, працює завдяки транзитному статусу вантажів. Щоранку до Мале прибуває літак російського "Аерофлоту". Місцеві посередники та пов’язані з Росією логістичні компанії допомагають оформлювати вантажі, після чого їх перевантажують на літак до Москви. При цьому товари формально не потрапляють на внутрішній ринок Мальдів.

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Документи показують, що після прибуття до Мале для вантажів можуть оформлювати нові авіаційні накладні. У них уже не вказується початковий продавець товару, а отримувачем зазначається російська компанія.

"Вантаж ніколи не класифікується як імпорт і проходить лише мінімальні митні перевірки перед переміщенням між літаками", – пише видання, посилаючись на документи та співрозмовників.

Одним із прикладів стала поставка у травні 2024 року. Німецька компанія Kraemer Mining продала обладнання приблизно на 9 тисяч євро покупцеві у Киргизстані. Вантаж спочатку прибув із Німеччини до Мале, де його оформленням займалася місцева Freight Care. Через кілька днів обладнання відправили до Москви літаком "Аерофлоту". Нова накладна вже не містила згадки про німецького виробника, а отримувачем була вказана російська компанія з Красноярська.

Масштаб торгівлі, за даними журналістів, значно перевищує офіційно зафіксований експорт Мальдів до Росії. Мальдівська митна статистика показує за 2022–2025 роки лише близько 2300 доларів експорту тунця та 25 доларів друкованої продукції. Водночас російські торговельні дані свідчать, що імпорт із Мальдів у 2022 році перевищив 630 млн доларів проти менш ніж 7 млн доларів роком раніше.

Автори зазначають, що реальний обсяг може бути ще більшим, оскільки Росія почала обмежувати доступ до торговельної статистики у 2024 році, а на початку 2025-го повністю його заблокувала.

На думку експерта Київської школи економіки Павла Шкуренка, історія з Мальдівами демонструє, наскільки широкою є мережа обходу санкцій. "Це показує, що існують ефективні канали, які знаходяться далеко за межами звичних підозрюваних", – сказав він.

Водночас Мальдіви мають економічні стимули не загострювати відносини з Росією. Росіяни є другою за чисельністю групою іноземних туристів після громадян Китаю, а місцевий аеропорт отримує доходи від обробки вантажів, комерційних зборів і продажу пального.

За словами представника Freight Care, компанія справді працює з транзитними вантажами з Мале до Росії, але не знала про поставки товарів, які можуть використовуватися для виробництва зброї. "Ми не підтримуємо жодної війни", – заявив керівник компанії.

Тим часом західні чиновники посилюють тиск на Мальдіви, вимагаючи перекрити цей маршрут. За словами співрозмовника WSJ, місцева влада знає про проблему та намагається її вирішити. Однак обмежені ресурси митниці й відсутність фізичних перевірок транзитних вантажів залишають можливості для подальшого обходу санкцій.

Війна в Україні: глобальний вимір

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