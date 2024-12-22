Ця авіабаза не раз піддавалася атакам з боку Сил оборони України.

Росіяни будують споруди для захисту літаків на авіабазі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Про це свідчать супутникові знімки від Planet Labs, які публікує видання The War Zone.

На знімку від 19 грудня видно приблизно 10 залізобетонних укриттів на різних стадіях будівництва. Їх зводять над існуючими місцями для стоянки літаків у центральній частині об'єкту. Ще одна споруда, призначення якої незрозуміле, будується в окремій частині бази.

Додаткові решітки були встановлені на менш захищених укриттях, а також навпроти іншої споруди, що будується. Подібні споруди бачили і на інших російських авіабазах в минулому.

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"Додаткові фізичні засоби захисту в "Бельбеку" мають сенс. База була особливо пріоритетною ціллю для України, оскільки авіація і засоби ППО, що базуються на ній, допомагають забезпечувати критично важливе спостереження за сусідньою російською військово-морською базою в Севастополі, а також поширюють це спостереження далеко вглиб Чорного моря", – йдеться у матеріалі.

Ця авіабаза не раз піддавалася ударам з боку Сил оборони України. Її атакували безпілотниками та ракетами ATACMS.

Проте "Бельбек" в окупованому Криму – не єдина російська база, яка стикається з загрозами з боку українських військ. З'являється все більше ознак того, що Росія намагається захистити від атак вразливі літаки, які наразі стоять на відкритих злітно-посадкових смугах.

Восени різні супутникові знімки демонстрували процес будівництва укриттів для літаків на кількох російських військових аеродромах. Серед них – Курськ, Ахтубінськ, Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Морозовськ, Міллерово і Кримськ.

Схоже, що будівництво щонайменше 70 "бункерів" розпочалося майже одночасно.

Атаки по Росії: останні новини

Вранці 21 грудня в російській Казані було неспокійно. Після атаки дронів з території порохового заводу лунали вибухи.

Казанський пороховий завод є одним із "хребтів" російського ВПК, без якого серійне виробництво боєприпасів було б неможливим, повідомляв керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Днями потужні вибухи пролунали поблизу бази Північного флоту РФ в російському Мурманську. Примітно, що пряма відстань від Мурманська до України становить приблизно 2000 км.

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