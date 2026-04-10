'Ми вас бачимо': глава Міністерства оборони Великої Британії заявив про зрив таємної операції РФ в океані

Міністерство оборони Великої Британії оголосило про завершення масштабної операції з нейтралізації активності російських підводних човнів.

Уряд Великої Британії попередив Росію про "серйозні наслідки", якщо Москва продовжить загрожувати британській підводній інфраструктурі в Атлантичному океані, а також розкрив деталі проваленої російської операції.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі зазначив, що Лондон зафіксував зростання російської активності в Північній Атлантиці, пише Sky News. "Військові операції проти російських підводних човнів, в яких було задіяно понад 500 британських військовослужбовців, тривали понад місяць і на даний момент завершені", – повідомив він.

Крім того, Гілі підкреслив, що зробив цю заяву, щоб "привернути увагу до цієї російської діяльності". І звернувся особисто до кремлівського диктатора Володимира Путіна, заявивши, що Британія "все бачить".

"Ми бачимо вашу активність навколо наших кабелів і трубопроводів, і вам слід знати, що будь-яка спроба пошкодити їх не буде допущена і спричинить серйозні наслідки", – додав Гілі.

Операції Росії проти європейських кабелів і трубопроводів

Раніше УНІАН повідомляв про те, як російський корабель-розвідник стежив за підводними кабелями Європи. Якщо РФ все ж пошкодить ключові вузли кабелів, це може паралізувати інтернет, торгівлю та військові комунікації союзників НАТО.

Крім того, ми раніше також заявляли, що підводні кабелі, які з'єднують Європу та Британію, можуть стати новою мішенню Кремля. Хоча Британія відокремлена від Європи всього 34 кілометрами води, мережа кабелів і трубопроводів з'єднує їх між собою. Ці лінії передають найважливіші цивільні та військові комунікації, електрику та газ.

