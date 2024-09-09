Ціни на нерухомість у столиці ОАЕ різко зросли після вторгнення в Україну.

Британські експати витісняються з Дубая, оскільки нерухомість розкуповують багаті росіяни після вторгнення РФ в Україну.

За даними групи економістів із Податкової обсерваторії ЄС і Центру податкових досліджень Норвегії, з 2022 року громадяни Росії скупили наявну нерухомість і нерухомість, що будується в Дубаї, на суму 6,3 млрд доларів, пише The Telegraph.

Минулого місяця компанія з нерухомості Knight Frank повідомила, що ціни в Дубаї зросли на 124 відсотки з 2020 року. І зростання цін змушує британських експатріантів шукати інші варіанти, за словами експерта з нерухомості в королівстві.

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Багато хто з тих, хто переїжджає, їздять на роботу в Дубай, який розташований за годину-півтори години їзди від Рас-ель-Хайми.

Мона Джалота, засновниця Krypton Global Real Estate, сказала, що отримала сплеск запитів від британських експатріантів, які цікавляться переїздом з міста для дешевшої оренди і покупок.

"Щоразу, коли відбувається глобальна або політична криза, Дубай залишається безпечним місцем для інвестицій, тому постійний попит змушує ціни зростати", - заявила вона.

Шруті Крішнан з White Window Real Estate сказала, що покупки за готівку в росіян спонукають орендодавців також наполягати на продажу тільки за готівку.

"Більша частина російського ринку купує в районах, які пропонують їм справді високу орендну плату, тож через це ціни сильно зросли", - розповіла вона, наприклад, у Palm Jumeirah, Downtown Dubai і Creek Harbour, де короткострокова оренда дуже прибуткова.

"Вони здійснюють покупки за готівку, тому відбувається наступне: вони купують нерухомість за готівку, і коли це відбувається, продаж відбувається швидше, і продавці задоволені, тому ви бачите, що різні продавці просять продавати тільки за готівку, особливо після війни".

Це призвело до дворівневого ціноутворення з цінами за готівку і цінами для тих, хто бере іпотеку: продаж за готівку в розмірі одного мільйона дирхамів ОАЕ тепер еквівалентний продажу в розмірі 1,25 млн дирхамів ОАЕ клієнту за іпотекою.

Зростаюча орендна плата також підштовхнула багатьох у Дубаї до купівлі, оскільки ціни стали еквівалентні іпотеці, сказала Крішнан, однокімнатна квартира торік коштувала 35 000 дирхамів на рік, а тепер 50 000 дирхамів на рік у районі Dubai South, на дальній околиці Дубая.

Зростання цін відбулося в той час, коли спостерігався значний сплеск інтересу з боку британських громадян, які бажають переїхати в ОАЕ з Великої Британії.

Раніше компанія John Mason International Movers повідомила про 50-відсоткове збільшення запитів цього року від людей, які бажають залишити Велику Британію.

Стів Джонстон - один із британців, які нещодавно покинули Дубай, де він прожив 27 років. Родом із Віррала, тепер він платить на 40 відсотків менше за оренду, ніж у Дубаї, після переїзду до найпівнічнішого емірату в Об'єднаних Арабських Еміратах, Рас-ель-Хайма.

Радіоведучий платив близько 4000 дирхамів на місяць за студію, а тепер платить лише 2300 дирхамів, включно з безкоштовним кондиціонером, інтернетом і електрикою, в абсолютно новій будівлі.

"Я бачу, як набагато більше людей виїжджають із Дубая", - сказав він.

Дженніфер Вебстер також робить схожий крок.

"Мені вручили друге повідомлення про виселення за три роки, оскільки орендодавці прагнуть отримати вигоду з більш високих орендних ставок на вілли, і я просто не можу дозволити собі оплатити витрати на переїзд, а потім знайти іншу віллу для себе, мого чоловіка і наших двох собак-рятувальників, коли ціни настільки завищені", - сказала вона.

Жінка поступово переїжджає все далі й далі від міста.

"Навіть при цьому витрати занадто високі, і ми живемо впроголодь на нашу зарплату щомісяця, що зводить нанівець сенс переїзду сюди насамперед", - пояснила вона.

У звіті Податкової обсерваторії ЄС йдеться про те, що група виявила докази "істотного сплеску" інтересу з боку Росії після початку війни.

"Ми оцінюємо, що росіяни купили наявну житлову нерухомість на суму 2,4 млрд доларів протягом двох років після вторгнення і ще 3,9 млрд доларів - об'єкти нерухомості на стадії будівництва. Це приблизно на 940 відсотків і 1500 відсотків більше, ніж у попередні два роки", - йдеться у звіті.

Росіяни в Дубаї - деталі

Дочка колишнього міністра оборони Сергія Шойгу - Ксенія - виїхала з Росії за день до нападу РФ на Україну. Вона виїхала з країни вдень 23 лютого 2022 року - за 14 годин до початку повномасштабного вторгнення.

Про це пише "Агентство" з посиланням на інформацію з витоку бази перетину кордонів. Загалом від початку війни РФ проти України дочка Шойгу літала в ОАЕ сім разів.

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