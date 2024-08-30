Загалом від початку війни РФ проти України дочка Шойгу літала в ОАЕ сім разів.

Дочка колишнього міністра оборони Сергія Шойгу – Ксенія – виїхала з Росії за день до нападу РФ на Україну. Вона виїхала з країни вдень 23 лютого 2022 року – за 14 годин до початку повномасштабного вторгнення.

Про це пише "Агентство" з посиланням на інформацію з витоку бази перетину кордонів. Загалом від початку війни РФ проти України дочка Шойгу літала в ОАЕ сім разів.

"Ксенія Шойгу вилетіла з "Шереметьєво" до столиці ОАЕ Абу-Дабі 23 лютого 2022 року о 15:50, випливає з витоків. Вона летіла регулярним рейсом авіакомпанії Etihad. О 6:00 наступного дня (за Москвою) Кремль опублікував звернення Володимира Путіна про початок вторгнення. Дочка Шойгу повернулася в Росію за день, 25 лютого о 14:25, випливає з витеклих даних. Сергій Шойгу був одним із небагатьох представників російського істеблішменту, хто знав точну дату російського вторгнення в Україну", – наголошується в повідомленні.

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Примітно, що Ксенія Шойгу з 2020 року очолює Федерацію триатлону Росії. Крім того, вона займається організацією спортивних змагань "Гонка героїв".

"У 2022 і 2023 році вона проводила екскурсію Володимиру Путіну створюваним у Кронштадті туристично-рекреаційним кластером "Острів фортів". Сайт Кремля представляв її як керівника проєктного офісу зі створення кластера", – підкреслило "Агентство".

Дочки Кадирова їздили в Європу за підробленими паспортами

Із цього ж витоку бази даних, де засвітилися "вояжі" доньки Шойгу, стало відомо, що доньки глави Чечні Рамзана Кадирова Каріна, Табарик та Хеді скористалися паспортами з іншим прізвищем для поїздки до Франції у 2017 році. Літали до Парижа вони на бізнес-джеті Airbus ACJ319 свого батька, і на борту була щонайменше 21 людина.

Серед пасажирів були три дочки глави Чечні, які використовували паспорти на прізвище Мусаєва, у графі по батькові у всіх трьох стояло "Рамзановна". Примітно, що, згідно з витоком, усі ці паспорти досі чинні.

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