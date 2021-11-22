За російською субмариною стежив підводний човен Альянсу, стверджував екс-командувач Північним флотом РФ.

Колишній командувач Північним флотом Росії – адмірал В'ячеслав Попов, звинуватив у загибелі російської атомної субмарина "Курськ" підводний човен Північноатлантичного Альянсу (НАТО).

За "Курськом" стежив підводний човен НАТО, розповів адмірал в інтерв'ю "РИА Новости".

За його словами, "Курськ" затонув в результаті зіткнення з НАТОвським підводним човном. Попов також стверджував, що з імовірністю 90% знає найменування субмарини Альянсу, яка зіткнулася з "Курськом".

"Підводний човен, який зіткнувся з "Курськом", стежив за "Курськом", мабуть, але не зумів в тих умовах стану моря і всіх інших умовах забезпечити безпеку, зблизився надто близько, або маневр "Курська" призвів до втрати контакту... Я з імовірністю 90% знаю найменування його... НАТОвський підводний човен...", – заявив співрозмовник.

Варто зазначити, що наприкінці жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив тривожну заяву щодо відносин між Альянсом і Росією.

Генсек НАТО заявив, що відносини досягли найнижчого рівня, але це не є аргументом, щоб не прагнути підтримувати діалог.

Нагадаємо, "Курськ" затонув у Баренцевому морі під час навчань 12 серпня 2000 року в 175 км від міста Сєвєроморськ на глибині понад 100 метрів. Офіційна версія загибелі підводного човна – вибух торпеди на борту, в результаті якого почали детонувати боєприпаси.

На борту "Курська" перебували 118 членів екіпажу, всі вони загинули.

У той час В'ячеслав Попов був командувачем Північним флотом РФ. Пізніше він говорив, що вважає головною версією загибелі "Курська" зіткнення з іншою субмариною.

Автор: Екатерина Присяжнюк