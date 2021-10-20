Альянс залишається відкритими до діалогу з РФ, зазначив генсек.

Відносини між НАТО і Росією сягнули найнижчого рівня, але це не є аргументом, щоб не прагнути підтримувати діалог.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на прес-конференції у Брюсселі (трансляція прес-конференції відбувалася на сайті Альянсу).

Столтенберг заявив, що в Альянсі шкодують через рішення Росії призупинити діяльність Постійного представництва РФ при НАТО і двох офісів Альянсу у Москві – Військової місії зв'язку НАТО й Інформаційного бюро.

За його словами, ці рішення РФ не сприяють розвитку діалогу і взаєморозуміння.

"Але політика НАТО залишається послідовною, і ми залишаємося відкритими до діалогу, в тому числі за допомогою Ради НАТО-Росія. Водночас ми продовжимо оцінювати, як ми зможемо у подальшому зміцнити нашу політику стримування і оборони", – заявив Столтенберг.

Він додав, що в Альянсі забезпечать наявність належних планів, спроможностей і сил для захисту країн-членів НАТО.

Читайте такожГлава Пентагону "дав відповідь" Росії щодо вступу України в НАТО

"Ми також оцінимо прогрес наших заходів реагування на російські ракетні системи з ядерним потенціалом", – додав генеральний секретар Альянсу.

Окремо Столтенберг сказав, що пропозиція зустрітися в рамках Ради НАТО-Росія залишається чинною, але саме від Росії залежить, щоб відреагувати "позитивним чином" для згоди на участь у діалозі.

"Ми шкодуємо, що відносини між НАТО і Росією зараз перебувають на найнижчому рівні з часу закінчення холодної війни. Для нас це не є аргументом проти діалогу – це є аргументом на користь діалогу. Саме тому, коли настали складні часи, і ми маємо виклики і проблеми, як зараз, ми повинні сісти за стіл переговорів і говорити", – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, на початку жовтня в НАТО вирішили вислати вісім російських дипломатів з Брюсселя, а Росія у відповідь прийняла рішення призупинити роботу своєї місії.

Автор: Віталій Саєнко