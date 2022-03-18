Влада Російської Федерації з самого початку вторгнення в Україну розповідає про вигадані біолабораторії США на території нашої країни. РФ навіть хоче скликати екстрене засідання Радбезу ООН з цього питання. Західні країни вважають, що подібна риторика може слугувати підготовкою до використання хімічної зброї окупаційною армією. Однак тепер РФ вирішила, що уявні біолабораторії США є і в Грузії. Один з російських експертів вимагає пропустити інспекцію з РФ на ці уявні об'єкти і погрожує ракетним ударом.
Відповідну заяву зробив провідний експерт Центру військово-політичних досліджень МДІМВ Михайло Александров агентству Regnum.
Він дав наступний коментар: "Грузію треба прямо попередити: ми вимагаємо допуску наших інспекторів на ці об'єкти, і якщо вони відмовляться, то треба сказати, що ми просто знищимо ці лабораторії, завдамо по них удар. В умовах, коли ми проводимо операцію на Україні, пара крилатих ракет по Грузії — це буде така дрібниця, що ніхто в світі, власне кажучи, цього і не помітить. Захід, звичайно, як завжди, буде кричати. Ну, а чого він буде кричати? Навіщо створювати біолабораторії, спрямовані проти Росії? Нема чого їх створювати!"
На тлі цієї заяви російські ЗМІ почали інформаційну кампанію проти лабораторії Лугара в Тбілісі. Саме вона може стати ціллю ракетного удару.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.