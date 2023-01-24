За даними видання, невдовзі фрегат опиниться в радіусі удару.

Російський фрегат "Адмірал Горшков" із ядерними гіперзвуковими ракетами на борту зі швидкістю 7000 миль на годину "пливе до США і незабаром опиниться в радіусі удару".

Як пише британський таблоїд The Sun, фрегат нібито "помітили на радарі в нейтральних водах Атлантичного океану - на ефективній відстані залпового запуску від узбережжя США". Водночас Міноборони РФ наразі не коментує цю інформацію.

Судно нібито має на борту "нестримні" гіперзвукові ракети. Основу озброєння російського корабля становлять гіперзвукові ракети "Циркон", здатні нести ядерні боєголовки. А дальність їхньої дії становить тисячу кілометрів.

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РосЗМІ пишуть, що російський фрегат рухається у бік США з іміджевою місією. Він нібито повинен продемонструвати прапор РФ у стратегічно важливих районах Світового океану.

Гіперзвукова ракета "Циркон": що відомо

В жовтні 2021 року у Росії випробували гіперзвукову ракету "Циркон". Ракету запустили з фрегата "Адмірал Горшков". Вона вразила берегову мішень на відстані 500 кілометрів.

"Циркон" - двоступенева ракета, дальність її польоту може становити до 600 кілометрів. У Росії заявляли, що гіперзвуковими ракетами "Циркон" будуть оснащуватися підводні човни та надводні бойові кораблі флоту РФ.

12 листопада 2022 року повідомлялося, що Міністерство оборони РФ замовило додаткову партію новітніх гіперзвукових ракет "Циркон".

Військовий експерт Олег Жданов заявляв, що масове виробництво ракет "Циркон" у Росії не розпочато. У зв'язку з цим погрози Путіна про взяття їх на озброєння він назвав звичайною пропагандою.

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