Такий об'єкт, як військовий порт, може стати ціллю для українських військових, адже там будуть розташовані бойові кораблі РФ.

Росіяни майже завершили будівництво порту в окупованому місті Грузії Очамчира, де планують розмістити свої військові кораблі. За допомогою цього РФ може відкрити другий фронт, адже порт стане легітимною ціллю для українських дронів. Про це повідомляє TV Pirveli.

Відомо, що проведення робіт у порту вдалося зафіксувати аероофотокамері. На кадрах можна побачити інтенсивний рух будівельної техніки. За інформацією телеканалу, роботи там не зупиняються.

Також повідомляється, що новий військовий порт РФ може розпочати свою роботу вже в цьому році. Водночас в антиокупаційному грузинському русі стверджують, що РФ хоче втягнути країну у війну, тому що дрони або ракети українських військових можуть атакувати ворожі кораблі в Очамчирі.

"Росіяни працюють, по всьому периметру рухається будівельна техніка, іде досить активний процес підготовки цього порту. Зрозуміло, що Росія намагатиметься втягнути Грузію у війну. Тож не варто дивуватися, що українські морські безпілотники чи ракети досягнуть російських кораблів у порту Очамчири", - зауважили в антиокупаційному русі Грузії.

Своєю чергою Лідер руху "За Абхазію" Нукрі Нодіа наголосив, що уряд Грузії має звернутися щодо цього питання до міжнародних партнерів.

"У цьому порту йде відновлювальний процес, і він, безумовно, може бути використаний проти України і стати мішенню для України. Цей процес спрямований на дестабілізацію в регіоні. Наш уряд має залучити до процесу всіх міжнародних партнерів", - попередив він.

Місто Очамчира знаходиться в Абхазії, яку окупувала Росія у 2008 році. Вже 26 січня 2009 року головний штаб ВМФ РФ повідомив про створення в 2009 році в порту Очамчира пункту базування бойових кораблів Чорноморського флоту.

Позиція Грузії щодо окупації Абхазії та Південній Осетії

Як писав УНІАН, Грузія засудила РФ за проведення виборів в окупованих Абхазії та Південній Осетії. У МЗС країни заявили, що це черговий крок проти суверенітету і територіальної цілісності Грузії.

"МЗС Грузії засуджує проведення виборів президента РФ в окупованих регіонах Грузії і незаконне відкриття виборчих дільниць з метою масового залучення місцевого населення. Ця дія є кроком Російської Федерації проти суверенітету та територіальної цілісності Грузії, який грубо порушує основні принципи та норми міжнародного права, а також повністю ігнорує Статут ООН та Гельсінський Заключний акт.", - йдеться у заяві.

Водночас аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс заявив, що після того, як Україна отримає F-16, "хитрий план" Путіна з порятунку Чорноморського флоту не спрацює. Саме в окупованій частині Грузії Росія намагається сховати свої військові кораблі.

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