Плану у форматі AUKUS передбачає оборонне партнерство між трьома країнами та надання Австралії атомних підводних човнів. Це викликало критику в Пекіні.

США, Велика Британія та Австралія оприлюднили подробиці свого плану по створенню нового флоту атомних підводних човнів у рамках альянсу AUKUS. Він спрямований на протидію впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Угода передбачає, що Австралія повинна отримати від США свої перші атомні підводні човни - щонайменше три. Про це пише BBC.

Союзники також працюватимуть над створенням нового флоту з використанням передових технологій, включаючи реактори Rolls-Royce британського виробництва.

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Відповідно до угоди, з цього року моряки ВМС Австралії будуть відправлені на бази підводних човнів США і Великій Британії, щоб навчитися користуватися атомними підводними човнами.

З 2027 року США та Британія також розмістять невелику кількість атомних підводних човнів у Перті, Західна Австралія, до того, як Канберра придбає три американські підводні човни класу "Вірджинія" на початку 2030-х років із можливістю купівлі ще двох.

Після цього планується спроектувати й побудувати абсолютно новий атомний підводний човен для ВМС Великої Британії й Австралії - модель, яка отримала назву SSN-AUKUS. Цей бойовий корабель буде побудований у Британії та Австралії за британським проектом, але з використанням технологій всіх трьох держав.

Президент США Джо Байден заявив, що всі три країни віддані забезпеченню того, щоб Індо-Тихоокеанський регіон залишався вільним і відкритим.

"Формуючи це нове партнерство, ми знову показуємо, як демократії можуть забезпечити нашу власну безпеку та процвітання... Не тільки для нас, але й для всього світу", - сказав він.

Байден також пообіцяв виділити $4,6 мільярда на розширення потужностей США із будівництва підводних човнів і поліпшення технічного обслуговування існуючих атомних підводних човнів класу "Вірджинія".

Прем'єр-міністр Австралії заявив, що план, який обійдеться Канберрі приблизно в $246 млрд протягом 30 років, став "найбільшою разовою інвестицією в оборонний потенціал Австралії за всю її історію". Ентоні Альбанезе сказав, що будівництво підводних човнів на австралійських корабельнях також створить тисячі робочих місць.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зазначив, за 18 місяців, що минули з моменту створення альянсу AUKUS, проблеми глобальної стабільності тільки зросли.

"Незаконне вторгнення Росії в Україну, зростаюча наполегливість Китаю, дестабілізуюча поведінка Ірану і Північної Кореї - усе це загрожує створити світ, який охоплюють небезпека, безлад і розкол", - сказав Сунак.

У рамках свого візиту до США Сунак також пообіцяв збільшити витрати на оборону майже на $6 мільярдів протягом наступних двох років, щоб протистояти загрозам з боку ворожих держав.

Реакція Китаю на угоду AUKUS

Пекін різко розкритикував військово-морську угоду. Міністерство закордонних справ Китаю у вівторок звинуватило три країни в тому, що вони "все далі й далі йдуть шляхом помилок і небезпек".

Місія Китаю в ООН раніше також звинуватила західних союзників у зриві зусиль з ядерного нерозповсюдження.

Але президент США Джо Байден заявив, що угода в рамках AUKUS спрямована на зміцнення миру в регіоні, і підкреслив, що підводні човни будуть "атомними, а не ядерними".

Виступаючи разом із прем'єр-міністрами Великої Британії та Австралії Ріші Сунаком і Ентоні Альбанезе в Сан-Дієго (штат Каліфорнія), Байден сказав, що угода не поставить під загрозу прагнення Австралії стати без'ядерною країною.

Угода AUKUS - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2021 року Британія, США та Австралія оголосили про план AUKUS (Австралія-Велика Британія-США). Пакт спрямований на протидію зростаючому військовому впливу Китаю в індійсько-Тихоокеанському регіоні.

AUKUS неодноразово піддавався критиці з боку Китаю. Міністерство закордонних справ Пекіна минулого тижня підтвердило свою позицію про те, що цей пакт може спровокувати гонку озброєнь. Але учасники альянсу заявляють, що угода про безпеку спрямована на зміцнення стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Хоча лідери трьох країн підкреслили, що угода зміцнить їхню співпрацю, вона не обійшлася без політичних наслідків. Після оголошення про створення альянсу AUKUS Австралія вийшла з угоди з Францією щодо будівництва дизельних підводних човнів на $66 мільярдів, що викликало політичний розкол з Парижем. Франція назвала таку поведінку США і Австралії "неприйнятною між союзниками та партнерами"; вперше в історії відкликала послів із Вашингтона і Канберри; і навіть поставила під сумнів свій союз з НАТО, заявивши про "брехню" і відсутність довіри в Альянсі.

Австралія також стикається з делікатною дипломатичною ситуацією з Китаєм - її найбільшим торговим партнером. Аналітики кажуть, що питання буде полягати в тому, чи зможе вона продовжувати зміцнювати свої військові зв'язки зі США, одночасно зміцнюючи комерційні зв'язки з Пекіном.

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