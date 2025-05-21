Підрозділ ГРУ 26165, також відомий як APT28, раніше вже притягувався до відповідальності французькою владою.

Агентства з кібербезпеки з дюжини країн, включно зі США, Францією, Великою Британією та Німеччиною, повідомили про існування хакерської кампанії, яку приписують російській військовій розвідці (ГРУ) і яка мала на меті зрив постачання допомоги Україні. Про це пише Le Monde.

"Кілька спонсорованих російською державою кіберзлочинців розширили спектр кібероперацій з метою шпигунства, знищення та здійснення впливу, водночас підрозділ [ГРУ] 26165 переважно займався шпигунством", - ідеться в їхній спільній заяві.

Важливо, що підрозділ ГРУ 26165, також відомий як APT28, раніше вже притягався до відповідальності французькою владою у квітні.

Відео дня

Нідерланди також звинуватили російську розвідку в кібератаці "з метою зірвати допомогу Україні".

"Російська військова розвідка спробувала зламати Міністерство оборони Нідерландів, інші міністерства і компанії з метою кібершпіонажу", - написав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

За його словами, їхня мета - перешкодити військовій підтримці України.

"Міністерство оборони Нідерландів і агентства США розкрили цю спробу і вжили відповідних заходів", - додав Брекельманс, не вдаючись у подробиці.

Диверсійно-підривна робота РФ у Європі

У Польщі заявили, що країна зіткнулася з безпрецедентною спробою втручання Росії в президентські вибори. Таку заяву зробив міністр у справах цифрових технологій Кшиштоф Гавковський.

Він зазначив, що роль Польщі як центру допомоги Україні зробила її ключовою мішенню для російських диверсій, кібератак і дезінформації. За його словами, Варшава перебуває в стані підвищеної готовності до втручання, особливо після того, як у Румунії в грудні скасували президентські вибори через російське втручання.

Вас також можуть зацікавити новини: