У Давосі президент проведе важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО.

Президент Володимир Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Зустрінуся з лідерами країни та візьму участь у Давоському форумі. У Берні проведу переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій, пані президенткою Віолою Амхерд. Подякую за принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Вірю, що участь Швейцарії у Формулі миру та її відповідний досвід допоможуть наблизити справедливий мир на основі нашого бачення", - заявив він.

Також, за словами Зеленського, він говоритиме про повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України.

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"У Давосі проведу важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку нашої євроатлантичної інтеграції, а також із лідерами держав та великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість України", - поінформував президент.

Форум в Давосі - деталі

Під час щорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі постали питання України. Зокрема, на заході виступили 16-річний хлопчик з Бучі, у якого на очах убили батька, та зґвалтована медсестра з Київщини. Жертви російської агресії вимагають від світової спільноти справедливого покарання для тих, хто безпосередньо скоював злочини проти мирних, а також тих, хто давав злочинні накази, включно з найвищим російським керівництвом.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що для Китаю важливо приєднатися до переговорів щодо мирної угоди, яка покладе край війні між Росією та Україною.

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