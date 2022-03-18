Доступ буде заблокований для користувачів з Росії, навіть якщо Роскомнадзор прибере сайт з реєстру заборонених.

Торрент-платформа RuTraсker виступила проти війни Росії в Україні і блокуватиме доступ для користувачів з РФ.

Про це повідомляє Forbes.

На даний момент RuTraсker заблокований Роскомнадзором. Представник RuTraсker.org повідомив, що платформа "в поточній ситуації не підтримує ніякі дії російської влади". Тому доступ буде заблокований для користувачів з Росії, навіть якщо Роскомнадзор прибере сайт з реєстру заборонених.

RuTracker-один з найбільших російськомовних торрент-трекерів, на платформі зареєстровано 2,14 млн роздач. Там можна завантажувати музику, книги, програмне забезпечення, додатки, фільми та багато іншого.

Раньше стрімінговий сервіс Netflix призупинив роботу в Росії.

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