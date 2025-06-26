Між Трампом і Мелоні відбулася довга розмова, коли вони сиділи поруч на вечері лідерів у Королівському палаці в Гаазі.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що рішучість, яку Сполучені Штати Америки продемонстрували щодо війни між Іраном та Ізраїлем, має бути проявлена щодо України та Гази.

Таку заяву вона зробила під час спілкування з представниками преси після саміту НАТО. Про це повідомляє італійське видання ANSA.

"Я сказала президенту Дональду Трампу і заявила на саміті, що така ж рішучість, яка була продемонстрована у війні між Ізраїлем і Іраном, повинна бути використана і для двох інших угод про припинення вогню – в Україні і в Газі", – наголосила Мелоні.

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Італійська премʼєрка також додала, що ситуація в секторі Гази є нестабільною.

Видання зазначало, що між Трампом і Мелоні відбулася довга розмова, коли вони сиділи поруч на вечері лідерів у Королівському палаці в Гаазі. За даними джерел, політики говорили про основні міжнародні питання, включно з останніми подіями на Близькому Сході.

Саміт НАТО в Гаазі: інші заяви світових лідерів

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країнам Європи потрібно визначитися з умовами для відновлення контактів з Росією у майбутньому.

"Всі ми маємо визначити, якою мірою ми готові захищати себе, і на яких умовах вести діалог з Росією про обмеження озброєнь та відновлення довіри. Думати про це треба вже зараз, щоб ми могли досягти ширшого відчуття безпеки", – зауважив він.

Генсек НАТО Марк Рютте закликав країни Альянсу готуватися до загрози з боку Росії. За його словами, Росія накопичує ресурси і сили, і вже за кілька років може напасти на країни НАТО.

Водночас президент США Дональд Трамп не відкинув можливість того, що територіальні амбіції російського правителя Путіна виходять за межі України.

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