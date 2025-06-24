Рютте: НАТО здатне реагувати на війну в Україні і кризу на Близькому Сході одночасно

Усі високопосадовці, як політичні, так і військові, повинні бути спроможними розв'язувати два питання водночас, додав генсек.

НАТО може одночасно реагувати на війну Росії проти України та кризу на Близькому Сході. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте під час виступу на саміті НАТО, передає LIGA.net.

"Якщо ми не зможемо мати справу з Близьким Сходом і Україною одночасно, тоді ми взагалі не повинні займатись політикою чи військовою справою", – заявив Рютте.

Генсек підкреслив, що здатність діяти у кількох напрямках одночасно – це стандарт для оборонних альянсів. За його словами, усі високопосадовці, як політичні, так і військові, повинні бути спроможними розв'язувати два питання водночас.

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"Я не думаю, що це забагато прохань", – додав Рютте.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, в НАТО активно обговорюють ймовірність прямого бойового зіткнення з Росією. Український президент Володимир Зеленський заявив, що РФ може атакувати НАТО в найближчі 5 років.

Наразі Європа стежить за нарощуванням військової потужності Росією під управлінням диктатора Володимира Путіна. Вона намагається боротися із загрозою, яка була б навряд чи правдоподібною ще кілька років тому: війна з Росією.

За даними агентства Bloomberg, війна Путіна з НАТО коштуватиме світу $1,5 трильйона.

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