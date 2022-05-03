Західні країни не планують скасувати санкції, Путін прорахувався.

Санкції, запроваджені проти РФ, не будуть скасовані доти, доки Кремль не досягне мирної угоди з Україною.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц для Reuters, зауваживши, що умови миру має диктувати Україна.

Шольц пояснив, що Владімір Путін прорахувався, коли подумав, що санкції будуть недовготривалими.

"Він не продумував усю свою операцію в Україні до кінця. Він не думав, що Україна так чинитиме опір. Він не думав, що ми підтримаємо їх, щоб вони так довго трималися... Ми не знімемо санкції, доки він не домовиться з Україною", - сказав Шольц.

Шольц додав, що Німеччина не визнає Крим російським. "Це було порушенням міжнародного права... це залишається правдою", - сказав канцлер.

Нагадаємо, Німеччина готова підтримати ембарго Європейського Союзу на російську нафту. Шольц відмовився зробити візит до Києва й наразився на критику українського посла в Німеччині Андрія Мельника.

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