Застосування хімічної зброї "виходить за рамки допустимого".

Захід і Великобританія, зокрема, розглядають всілякі варіанти відповіді Росії на випадок, якщо хімічна атака в Маріуполі підтвердиться.

Таку заяву зробив міністр збройних сил Британії Джеймс Хіппі в розмові з кореспондентом Sky News.

Чиновник розповів, що британський уряд "не зміг перевірити" повідомлення про хіматаку. Але якщо надійдуть підтвердження, "президент Путін повинен знати, що розглядаються всі можливі варіанти того, як Захід відреагує".

"Важливо визнати, що існують всілякі способи використання цих речей — від сльозогінного газу, який є засобом боротьби з заворушеннями, до абсолютно руйнівних смертоносних систем хімічної зброї", — додав Хіппі.

Міністр збройних сил також підкреслив, що деякі дії виходять за рамки допустимого. Застосування хімзброї — одна з них, і Захід обов'язково вибере відповідь з підготовлених варіантів.

Окремо Хіппі похвалив захисників Маріуполя за "дивовижний героїзм" у протистоянні окупантам: "Вони уособлюють все те, чим ми захоплювалися в українських Збройних силах протягом останніх шести тижнів".

Нагадаємо, вчора ввечері полк "Азов" повідомив про використання хімічної зброї росіянами в Маріуполі. Отрута невідомого походження була скинута з безпілотника. В результаті атаки постраждали три українських воїна. За словами командира "Азова" Андрія Білецького, у них зафіксовані чітко виражені ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами. Зараз солдати знаходяться у відносно задовільному стані.

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