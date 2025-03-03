Зеленський нагадав про готовність піти з посади в обмін на НАТО і закінчення війни. А вказувати на рахунок виборів українцям ніхто не може.

Президент Володимир Зеленський вважає, що чиновники інших країн не можуть говорити Україні, коли варто проводити вибори і міняти президента.

Під час бесіди з журналістами у Зеленського запитали: "Сенатор США Ліндсі Грем сказав, що вам слід подумати про звільнення з посади президента України".

"Це виглядає так, що громадяни інших країн розповідають українцям, яким у них має бути президент. Особливо якщо ці люди обіймають офіційні посади", - відповів Зеленський.

"Я можу дати йому громадянство України. Він стане громадянином нашої країни і тоді його голос набиратиме вагу. І я його, як громадянина України, чутиму з погляду, хто має бути президентом", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що готовий піти з посади в обмін на вступ України до НАТО. "Вийде, що треба домовлятися зі мною. А я сказав, що міняю на НАТО. Якщо є НАТО і війна закінчилася - значить я виконав свою місію", - сказав глава держави.

Нагадаємо, сенатор Ліндсі Грем поширює тезу про те, що Україною має керувати "хтось інший", а не Зеленський.

Вибори в Україні

Вибори в Україні найближчим часом малоймовірні, бо для цього відсутня безпека, а значна частина інфраструктури знищена, заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Колишній командувач ЗСУ Валерій Залужний поки що не готовий сказати, чи буде він балотуватися на повоєнних виборах. Він сказав, що перш ніж відповідати на питання про участь у виборах, треба встановити умови, за яких "такі питання будуть доречні".

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