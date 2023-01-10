У Росії почастішали інциденти за участю пасажирських літаків. Через вихід з країни західних постачальників запчастин авіатранспорт став частіше ламатися, пише The Moscow Times.
Зазначається, що за минулий 2022 рік у Росії сталося понад 130 різних інцидентів з авіатранспортом, включаючи 28 авіакатастроф. З початку 2023 року зафіксовано вже не менше 7 авіаційних інцидентів.
Експерти галузі висловлюють стурбованість тим, що відбувається. Причини збільшеної кількості інцидентів прямо не називаються, але вказується контекст – вихід з країни постачальників запчастин.
Так, в минулому році компанії Boeing і Airbus припинили поставки в Росію нових літаків і запчастин до вже експлуатованих машин. Це змусило російські компанії канібалізувати частину авіапарку - розбирати на запчастини одні літаки, щоб ремонтувати інші.
Війна в Україні: санкції проти Росії
Після нападу Росії на Україну у лютому 2022 року країни Заходу запровадили кілька пакетів санкцій проти російських фізичних та юридичних осіб, а також проти цілих галузей російської економіки.
Одним з найефективніших заходів виявилися обмеження на торгівлю російською нафтою. 5 грудня її перестали купувати більшість країн ЄС. Завдяки стелі цін, поставки нафти з РФ в треті країни теж сильно скоротилися.
При цьому Київ очікує, що Захід продовжить тиснути на Росію санкціями, щоб позбавити її можливості продовжувати війну.