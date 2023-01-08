На борту перебували 183 пасажирів і членів екіпажу.

Російський пасажирський літак "Побєда" застряг в заметах на злітній смузі аеропорту Велике Савіне Пермського краю.

Російські ЗМІ пишуть, що літак "викотився за межі злітно-посадкової смуги". На борту перебували 183 пасажирів і членів екіпажу.

Інцидент стався вранці 8 січня. Під час виведення двигунів на режим зльоту літак "повело в бік і він вийшов передньою стійкою шасі за межі злітно-посадкової смуги на частину льотного поля, що примикає до неї".

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Окремо в мережі пишуть, що росіянам довелося чекати півгодини на морозі, поки "Побєду" не відкопали.

Росіянам не щастить на полі бою – втрати ворога на фронті

Напередодні бійці 28-ї ОМБр імені Лицарів зимового походу ліквідували нахабного окупанта, який висунувся на позиції українського снайпера з лопатою.

З’явилися шокуючі кадри укритого тілами російських солдатів поля під Бахмутом, де російське командування за усяку ціну намагається прорвати оборону ЗСУ.

Тим часом у Кемеровську область прибув ще один потяг з тілами мертвих окупантів.

Також стало відомо про ліквідацію в Україні окупанта, що засвітився на відео штурму "Азовсталі" в Маріуполя. Загарбника поховали майже через місяць після своєї загибелі у Херсонській області.

Ліквідовано у боях й мобіка з загону "Барс", якого ще за життя пропагандисти охрестили ледь не "термінатором". А в Запорізькій області був знищений син топ-кадирівця Джамбулат Заураєв.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували уже 11 170 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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