Високий представник ЄС вважає, що Росія "сповзає на тривожний авторитарний шлях".

Віце-президент Європейської комісії, високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що Росія чітко дала зрозуміти, що не зацікавлена у конструктивному діалозі з питань дотримання прав людини і політичних свобод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу в Європейському парламенті, ознайомивши депутатів ЄП з підсумками візиту до Москви 5 лютого (трансляція виступу відбувалася на сайті аудіовізуальних послуг Єврокомісії).

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За його словами, політичний діалог між Росією і Євросоюзом зайшов у глухий кут з 2014 року, з початку конфлікту Росії проти України. Економічні відносини між ЄС і РФ серйозно постраждали від запроваджених санкцій, а економіка останньої скорочується, зауважив він. "З того часу їхній ВВП на душу населення став менше на 30%", - сказав Боррель.

Він зауважив, що мета візиту до Москви полягала у розв'язанні двох питань. "По-перше, передати у форматі віч-на-віч позицію Європейського Союзу в контексті наших занепокоєнь щодо прав людини, політичних свобод, і щодо ситуації Навального. Так, я зробив це, і вони не були у захваті. Справа Навального перебувала у центрі мого напруженого обміну думками з міністром Лавровим", - сказав Боррель.

"По-друге, в рамках підготовки дискусії на наступній Європейській Раді щодо відносин з Росією, запланованої на березень, я також хотів перевірити, чи російська влада зацікавлена у серйозній спробі змінити наші відносини і скористатися можливістю вести більш конструктивний діалог. Відповідь була чітка: ні, вони не зацікавлені", - наголосив Боррель.

Він додав, що під час спілкування з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим стало зрозуміло, що Росія не має наміру брати участь у конструктивній дискусії, коли Євросоюз порушує питання прав людини і політичної свободи.

"У мене не було ілюзій до візиту, я навіть тепер ще більш стурбований після", - підкреслив Боррель.

На його переконання, російська влада "сповзає на тривожний авторитарний шлях", зокрема, простір для громадянського суспільства, свободи думку продовжує звужуватися. "І схоже, що майже немає простору для розвитку демократичних альтернатив", - вважає він.

Боррель додав, що Росія вважає ліберальну демократичну систему Заходу "загрозою існування" для неї.

За словами високого представника ЄС, новини про рішення РФ видворити на основі необґрунтованих тверджень трьох дипломатів, які представляли у Росії дипломатичні місії Швецію, Польщі і Німеччини, з'явилися наприкінці перемовин з Лавровим.

"Я зрозумів, що то був чіткий сигнал, зустріч закінчилася, і я попросив Лаврова скасувати це рішення... У той же вечір я оприлюднив заяву із засудженням такого конфронтаційного кроку", - сказав Боррель.

Він переконаний, що Євросоюз має зберегти свою єдність і рішучість. "Росія намагається розділити нас, вона прагне розділити нас. Вони не досягли успіху щодо України і питань з прав людини. Вони не досягли успіху, щоби розділити нас. Це було чіткою метою під час мого візиту. Ми не повинні потрапити у ці пастки", - заявив Боррель.

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Автор: Віталій Саєнко