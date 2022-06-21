Російський оборонно-промисловий комплекс залежний від імпортних деталей.

Росія активно шукає шляхи обходу санкцій, аби придбати західні військові технології і компоненти.

Про це повідомляє розвідка Канади (CSIS) у Twitter.

Російський військово-промисловий комплекс залишається в значній залежності від іноземних компонентів і технологій для модернізації військ, наголошують у канадській спецслужбі.

"Спроби російських зацікавлених сторін ухилитися від цих санкцій та незаконно придбати західні технології подвійного використання/обмежених технологій триватимуть і потенційно зростатимуть, зокрема і в Канаді", - попереджає CSIS.

Як повідомляв УНІАН, через санкції в Росії залишається все менше новітніх озброєнь, проте вона здатна воювати від 6 до 12 місяців. В РФ є чимало складів, з яких можна розконсервовувати техніку та перекидати її на фронт, але це буде набагато старіша техніка.

Британська розвідка розповіла, що запаси високоточної зброї РФ вичерпані, тепер росіяни використовують використовують старі та менш надійні боєприпаси.

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