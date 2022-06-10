Зокрема, заморожено активів на суму понад 123 млн канадських доларів і заблоковано на суму понад 289 канадських доларів, що еквівалентно 328 мільйонам доларів США.

У Канаді назвали вартість заблокованих і заморожених російських активів у країні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті канадської поліції.

"Поліція звітує, що у Канаді з 24 лютого по 7 червня належним чином були заморожені активи на загальну приблизну суму 123,031,866.85 канадських доларів і були заблоковані транзакції на загальну приблизну суму у 289,090,090.74 канадських доларів", - йдеться у повідомленні.

Загалом Канада заблокувала 412,1 млн канадських доларів (328 мільйонів доларів США - УНІАН).

Це було зроблено відповідно до закону про спеціальні економічні заходи стосовно Росії.

При цьому, відповідно до обмежень, передбачених законом про конфіденційність, наразі немає можливості надати більш конкретну інформацію щодо цих сум, але інформація періодично оновлюватиметься.

Як відомо, у Канаді ухвалили закон, який дозволяє конфісковувати заморожені активи.

Нагадаємо, раніше Канада ввела додаткові санкції проти Росії. Країна заборонила надавати 28 послуг нафтогазової та хімічної промисловості РФ.

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