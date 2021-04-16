Американська стриманість в теорії має сенс, але Вашингтон вирішив її проявити в момент, коли Кремль поводиться ще більш войовничо.

Президент Джо Байден пообіцяв, що покінчить з невиправданою відмовою Дональда Трампа притягти Росію до відповідальності за втручання у вибори США, хакерські атаки проти урядових відомств і спонсорування нападів на американських солдатів і дипломатів.

В четвер Байден перейшов до дій і зробив це дуже зважено. Білий дім оголосив про висилання 10 російських дипломатів, а також про запровадження нових санкцій проти низки компаній й громадян Росії. Але все це не завдає удар по основі влади Володимира Путіна, - пише Washington Post в редакційній статті. Видання додає, що вжиті заходи не дотягують до тих, які б могли стримати зловісну діяльність Путіна.

Читайте такожБайден оголосив надзвичайну ситуацію у сфері нацбезпеки через РосіюВ адміністрації назвали нові санкції "широкими" і порівняли з тими кроками, які зробив Дональд Трамп. Але реальних ударів не було. Банкам США заборонили купувати російський борг в рублях, але лише на первинному ринку. Інші міжнародні інвестори, швидше за все, продовжать купувати російські бонди, знаючи, що їх можна перепродати американським інститутам. 6 російських кібер-фірм потрапили під санкції. Кожна з них має тісні зв'язки з російською армією або розвідкою. Але російські енергетичні й гірничодобувні компанії, на які припадає найбільша частина російських доходів, лишились недоторканними. Те ж саме можна сказати про кілька десятків олігархів, які підтримують режим і керують особистим багатством Путіна.

Адміністрація Байдена не відповіла на, напевне, найбільш серйозні підозри проти Росії: що вона платила винагороди за вбивство солдатів США в Афганістані й профінансувала загадкові атаки, від яких постраждали американські дипломати й шпигуни в Москві, Гавані й Китаї. Чиновники пояснили, що вони ще не впевнені щодо операцій в Афганістані. А директор ЦРУ Вільям Барнс сказав Конгресу в середу, що він досі намагається "докопати до суті", чому були поранені його офіцери й дипломати. Відсутність будь-якої відповіді, якщо це затягнеться, буде кричущою.

Читайте такожSüddeutsche: Кремль шукає спосіб змусити росіян полюбити війну з УкраїноюЧиновники Білого дому сказали, що пакет санкцій був обережно відкалібрований з надією, що адміністрація Байдена все ще зможе переконати Путіна співпрацювати у деяких сферах. Один з чиновників сказав репортерам, що політика США буде включати "суміш значного тиску й пошуків способів працювати разом". Цю позицію підкреслила пропозиція Байдена зустрітися, яку він озвучив під час телефонної розмови з Путіним у вівторок.

Теоретично такий подвійний підхід має сенс. Але поміркованість США демонструється в момент, коли Путін діє войовничо, як ніколи. Впродовж останніх тижнів Росія стягнула десятки тисяч військ до кордону України, погрожуючи війною, яка "знищить" українську державу. В цей же час, режим повільно вбиває головного критика Путіна - Олексія Навального, який сидить у в'язниці.

Читайте такожСША стежать за ситуацією біля кордону України на тлі ескалації з боку РФМожливо Путін відреагує на відносну стриманість Байдена тією ж монетою. Якщо він відведе війська від України й відпустить Навального, до чого закликали США і їхні союзники, тоді ініціативу адміністрації можна буде вважати успіхом. Якщо ж лідер Росії відкине всі ці заходи, які ніяк не впливають на основу його режиму, й продовжить підривати економіку США, їхню політичну систему, а також їхніх союзників, адміністрації Байдена доведеться бути готовою ввести нові санкції. І цього разу вони повинні завдати реальний удар.

Нові санкції проти Росії: що відомо

Президент США Джо Байден підписав указ про введення нових санкцій щодо Росії у відповідь на хакерські атаки і втручання в президентські вибори.

Обмежувальні заходи вводяться проти суверенного боргу Росії, а також 32 російських фізичних осіб і організацій.

Штати висилають з Вашингтона десять російських дипломатів.

Фінансовим установам США з 14 червня заборонена пряма покупка боргових цінних паперів у Центрального банку, Мінфіну та Фонду нацблагосостоянія РФ;

Під санкції потрапили шість російських технологічних компаній, які, за даними США, надають підтримку російським спецслужбам;

Проти восьми фізичних і юридичних осіб введені санкції через окупацію Криму.

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Переклад: Лесь Димань