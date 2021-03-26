Американські закони дозволяють дуже просто запроваджувати різні бар'єри, але скасувати їх навіть після зміни поведінки Москви буде доволі непросто.

В адміністрації Джо Байдена є час до другого червня, щоб вирішити, які фінансові санкції чи експортні обмеження запровадити проти Росії. 90-денний бюрократичний відлік був запущений на початку березня, коли Держсекретар Ентоні Блінкен "визначив", що російське застосування хімічної зброї проти власних громадян було порушенням зобов'язань Москви згідно з Конвенцією про хімічну зброю.

Як пише Financial Times, впродовж останніх двох тижнів на ринку спостерігалося "тремтіння" російських міжнародних бондів, курсу рубля й російських акцій. Вочевидь, воно було викликане тим, що трейдери нервують через потенційні дії США. Закони про санкції дають президенту країни велику владу над американським експортом і тим, як фінансові установи купують й продають активи.

Читайте такожHandelsblatt: Росія поводиться як злодій, який кричить "тримайте злодія!"У Вашингтоні утворилися дві фракції, які змагаються за підтримку Байдена в питанні санкцій проти російських фінансових активів, обмеження американського імпорту чи заборон на перетин кордонів для деяких громадян РФ. Прихильники жорсткої лінії хочуть покарати Володимира Путіна і його прихильників за використання хімічної зброї, за вірогідну причетність до потужної кібератаки Solar Winds, за втручання у американські вибори й ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.

Інша фракція в рядах зовнішньополітичних і фінансових бюрократів погоджуються з цим в цілому. Але вони стривожені тим, як можна запровадити санкції, при цьому не відштовхнувши союзників й уникнувши побічних ефектів для економіки й фінансових інститутів США.

Найбільш помітною з табору прихильників жорсткого курсу стала Вікторія Нуланд, яка повинна стати заступником Держсекретаря з політичних питань. Ще в адміністрації Барака Обами вона вимагала покарання для Росії за атаки проти України й Грузії. Вона сумнівається у залежності від солідарності з ЄС.

Бюрократи, які скептично ставляться до санкцій, вказують на принизливі епізоди такої політики. Зокрема, в 2018 році санкції проти олігарха Олега Дерипаски й виробника алюмінію "Русал", якого він контролює, призвели до перебоїв й підвищення цін на ринку алюмінію. Зрештою, компанія змогла виплутатися з ситуації за допомогою косметичних змін в пакетах акцій "Русалу". Санкції проти "Північного потоку-2" популярні серед політиків у Техасі. Але вони сильно погіршують відносини США з ЄС.

Читайте такожThe Telegraph: Берлін дорого заплатить за лицемірний "Північний потік-2" в обхід УкраїниЕкономіка Росії переживає стагнацію. Але її зовнішні фінансові позиції досить сильні, адже її валютні резерви сягають 590 мільярдів доларів на тлі загального зовнішнього боргу в 465 мільярдів. Інститутам в США вже заборонили виходити на первинний ринок російського боргу, деномінованого в доларах. Хоча борг в рублях купувати можна. Американські відомства купили значні обсяги бондів Росії, випущених в доларах і рублях на вторинному ринку. Чиновники США знають, що примусова дезінвестиція перенесе вартість з рук американських інвесторів в руки російської держави.

На даному етапі практичні проблеми, пов'язані з визначенням й імплементацією санкцій США, вирішує радник заступника міністра фінансів Елізабет Розенберг, а також старший директор Національної ради безпеки Пітер Гаррелл. Схоже, що Розенберг, зокрема, відповідальна за відповідь США на кібератаки Solar Winds, про яку, вочевидь, теж оголосять до 2 червня.

Прихильники жорсткої позиції щодо Росії знають, що не зможуть добитися всіх санкцій, які вони б хотіли бачити за цей час. Натомість вони хочуть запустити процес поступового посилення тиску, який почнеться з заборони на перетин кордону для посадовців високого рівня й олігархів, а також замороження активів росіян, напряму причетних до всіх порушень. А пізніше, вірогідно, з'являться обмеження для інститутів США на подальшу покупку російських активів.

Читайте такожБайден назвав пріоритет у зовнішній політиціПублічно Байден здається прихильником жорсткої лінії. Але він, цілком можливо, буде обережним у запровадженні фінансових санкцій, які б виходили за межі кількох непривабливих олігархів і чиновників нижчого щабля. Одна з його проблем полягає в тому, що закони США дозволяють дуже легко запроваджувати санкції. Однак, скасувати їх навіть після зміни поведінки Росії буде важко. Це ускладнює будь-які переговори з Путіним: надто багато батогів і надто мало пряників.

Також будь-яка адміністрація буде старатися зробити так, щоб Конгрес якомога менше брав участь в процесі схвалення санкцій. А це не просте завдання. В активістів, які хочуть більш жорстких покарань, завжди будуть сенатори, які люблять телекамери. Банки й інвестори можуть теж спробувати вплинути на процес за допомогою пожертв на виборчі кампанії й впливових друзів.

Чи призводять санкції до зміни поведінки - це теж неоднозначне питання. Заходи проти влади на Кубі, в КНДР й Ірані створили бідність. Але режими досі при владі. У всякому разі, табір прихильників жорсткої лінії щодо Росії отримають хоча б якість заборони на перетин кордону й замороження активів, про які вони просять. Але напряму атакувати Путіна ніхто не буде.

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Переклад: Лесь Димань