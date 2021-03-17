Вашингтон не поспішає виконувати санкції, які сам же запровадив, дозволяючи Кремлю добудувати газопровід в обхід України.

Зростає занепокоєння, що агресивне лобіювання бізнес-кіл Німеччини добилося появи домовленостей з чиновниками середньої ланки в Держдепартаменті й Раді національної безпеки США. І тепер вони умисне затягують виконання санкцій, націлених зупинити улюблений проект Володимира Путіна - газопровід "Північний потік-2".

Затримка не просто ігнорує прямі вказівки Конгресу, а й дозволяє Росії завершити вже на 90% готову ГТС до червня. Про це в своїй статті пише старший науковий співробітник Atlantic Council Даян Френсіс. Така можливість злить і непокоїть як демократів, так і республіканців в американському парламенті. Вони кажуть, що жорсткі санкції, схвалені в грудні 2020 року, вимагають лише, щоб адміністрація в Білому домі ідентифікувала, а потім обкладала санкціями всіх, хто причетний до будівництва "Північного потоку-2", щоб він лишався незавершеним.

Листи, покликані натиснути на уряд США, були відправлені, а представники Конгресу й Держдепартаменту провели зустрічі. Але жодного прориву немає. Один з авторів санкцій сенатор Тед Круз пішов далі й заблокував слухання про затвердження Вільяма Барнса головою ЦРУ на знак протесту.

Читайте такожForeign Policy: Німеччина ніколи не відмовиться від "Північного потоку-2""Я скасую своє блокування, коли адміністрація Байдена виконає зобов'язання запровадити санкції проти кораблів й компаній, які будують газопровід Путіна", - написав Круз на Twitter.

Тим часом, Путін не каже ані слова і просто робить своє. Щойно Джо Байден став президентом США, Росія відновила будівництво сумнівного "Північного потоку-2". 7 кораблів тепер беруть участь в роботах. Ця флотилія намагається закінчити газопровід до виборів у Німеччині, які заплановані на осінь 2021 року. Після них партія "Зелених", яка виступає проти російської "труби", може увійти в склад уряду.

Здавалося, що сага навколо "Північного потоку-2" закінчилася після того, як США схвалили нові санкції в кінці 2020 року. Але вона досі затягується без будь-яких пояснень. Навіщо ці затримки, якщо санкції отримали велику підтримку й навіть сам президент Байден назвав газопровід "поганою угодою для Європи"? І чому Путін так поспішає добудувати "Північний потік-2", якщо "Зелені" в Німеччині, швидше за все, не сертифікують його для запуску?

"В Україні й більшій частині Європи складається враження, що США дозволяють Кремлю закінчити "Північний потік-2". Важко повірити, що це саме те, чого хоче президент Байден. Але рішення не виконувати закони про санкції США й відмова запроваджувати їх ці санкції проти численних суден і компаній, які відкрито беруть участь у прокладанні трубопроводу, відповідає політиці захисту російського "Північного потоку-2"", - сказав керуючий директор українського Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Читайте такожThe Telegraph: "Північний потік-2" розвінчав міф про моральне лідерство МеркельБули повідомлення, що директор Ради національної безпеки з питань Європи Аманда Слоат застерегла проти надто швидкого просування додаткових санкцій проти газопроводу. Адже адміністрація якраз намагається відновити відносини США з Німеччиною. Один колишній чиновник з сфери національної безпеки, наближений до Білого дому, теж сказав: "Багато людей в адміністрації відчувають, що з німцями вчинили дуже несправедливо. І вони хочуть поставити відносини з ними на ноги".

Френсіс визнає, що ніхто не сумнівається у тому, що американські відносини з Німеччиною дуже важливі. Однак, сумнівів не викликає і те, що Берліну не варто було підтримувати російський газопровід, проти якого виступали більшість європейців і який зробить континент більш залежним від Кремля. Інше стратегічне занепокоєння в тому, що газопровід обходить Україну, яка зараз тримає оборону проти подальшої агресії Росії на її східному кордоні. "Північний потік-2" зробить українську ГТС застарілою й прибере ключову перешкоду для великої військової ескалації з боку Кремля. Німці пообіцяли подбати, що транзит російського газу через Україну продовжиться. Але це та обіцянка, виконати яку може лише Путін.

Схоже, лобісти добилися успіху в закріпленні викривленого твердження про те, що Німеччина - жертва, а не партнер Росії в будівництві газопроводу. Реальність в тому, що німецькі промисловці уклали угоду з Путіним, щоб отримувати вигоду від відкачування російського газу зі знижкою й створити власний європейський газовий хаб, ставши його дистриб’ютором. Німеччина просувала проект попри всі протести з боку США й більшості у Європейському парламенті, який двічі засудив "Північний потік-2" як загрозу для безпеки.

Читайте такожThe Globalist: "Північний потік-2" знищить єдність США і Європи, якщо Берлін не змінить свою поведінкуІнша причина, яку називають для виправдання затримки у виконанні санкцій, - це твердження, що відсутні докази, які б дозволили ідентифікувати відповідальні компанії й судна. Але члени Комітету Палати представників з закордонних справ від обох партій ще кілька тижнів тому надіслали лист Держсекретарю Ентоні Блінкену з переліком причетних до російської "труби". А Морська адміністрація Данії постійно публікує назви кораблів і їхніх власників.

"Час для того, щоб можна було хоч щось зробити, перш ніж газопровід буде збудований, закінчується. Я думаю, нам потрібно діяти дуже швидко", - сказала член комітетів з закордонних справ і Збройних сил Джин Шахін.

Опоненти "Північного потоку-2" у Вашингтоні й по всій Європі переконані, що швидкість зараз надзвичайно важлива, щоб не дозволити Путіну нав'язати цю проблему.

"Росія хоче фізично закінчити газопровід якомога швидше. Якщо він буде існувати й фізично буде під'єднаний, Кремль відверто зробить те, що вже робив у минулому. Він просто зупинить транзит газу з Росії в Україну. Кремль зробить це посеред зими й поставить Європу перед простим вибором: або використати несертифікований, небезпечний і не відповідний всім вимогам, але добудований "Північний потік-2", або лишитися без газу для опалення", - пояснив радник керівника компанії "Нафтогаз" Вадим Гламаздін.

Читайте такожEUObserver: ЄС пора визначитися, як поводитися з тиранами на зразок ПутінаВ 2016 році під час Економічного форуму в Санкт-Петербурзі голова правління "Газпрому" Олексій Міллер оголосив, що після запуску "Північного потоку" й "Турецького потоку" його компанія виведе з експлуатації тисячі кілометрів трубопроводів й компресорні станції в центральному коридорі, який веде до України. Були повідомлення про те, що ділянки газопроводу вже були демонтовані поблизу української території.

"Саме тому німецькі чи російські обіцянки зберегти українську лінію транзиту викликають таку недовіру. Сама українська ГТС може й лишиться недоторканною, але газопроводи, які несли російський газ в Україну припинять своє існування. А Європа стане заручницею газу Путіна, цін Путіна і вимог Путіна", - йдеться в статті.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту в найближчі тижні.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.

22 лютого 2021 року США ввели нові санкції проти російського судна, що будує "Північний потік-2".

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Переклад: Лесь Димань