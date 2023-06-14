Системи, що створюють контент, такі, як ChatGPT, повинні будуть чітко маркувати свої творіння і не видавати їх за творчість живих людей.

Євросоюз першим у світі запустив процедуру прийняття закону Про регулювання розвитку штучного інтелекту (ШІ) і захисту від нього людей.

Сьогодні в ЄС зробили перший крок до прийняття цього закону - за проголосував Європарламент. Тепер Єврокомісія, Рада ЄС і Європарламент узгодять фінальний варіант документа, але вже відомо, що він набуде чинності не раніше ніж через два роки, повідомляє Бі-бі-сі.

Закон ЄС розділяє системи ШІ на групи за ступенем загрози населенню і споживачам і для кожної з них розроблені обмеження і контроль. Відповідно до закону, заборонені будуть системи, створені для впливу на підсвідомість людей, системи біометричного розпізнавання, які працюють в режимі онлайн.

А системи, що створюють контент, такі, як ChatGPT, повинні будуть маркувати свої творіння і не видавати їх за творчість людей.

У дебатах, що відбулися 13 червня, депутати Європарламенту найбільше уваги звернули на системи розпізнавання облич. У проекті пропонувалося дозволити застосування таких систем тільки "постфактум", а не онлайн, і тільки для пошуку злочинців, терористів і зниклих людей і тільки за рішенням суду.

Також, за словами заступника голови Єврокомісії Маргрете Вестагер, ще одна з найсерйозніших проблем, пов'язаних з розвитком штучного інтелекту - це дискримінація.

У коментарі виданню Вестагер сказала, що більш актуальною, в порівнянні з вимиранням людства в стилі "Термінатора", проблемою є потенціал ШІ щодо посилення упередженості або дискримінації.

"(Ризик вимирання) може існувати, але ймовірність досить мала. Ризики ШІ більше пов'язані з тим, що люди, можливо, будуть піддаватися дискримінації, - пояснила вона. - Якщо банк використовує ШІ для вирішення того, чи може людина отримати іпотечний кредит, або якщо це соціальні служби. У цих випадках потрібно бути впевненим, що людина не зазнає дискримінації через стать, колір шкіри або місце проживання".

Щодо прийняття нового закону про регулювання ШІ вона сказала так: "Краще отримати 80% зараз, ніж 100% ніколи, тому давайте почнемо, а потім повернемося до цього питання і скорегуємо правила".

У законі про системи ШІ, який в ЄС розробляли два роки, вони розділені на такі групи: "неприйнятного ризику", "високого ризику", "генеруючі" системи і група "обмеженого ризику".

Найцікавіша група "неприйнятного ризику" - в неї включені:

системи для впливу на підсвідомість людей;

системи соціального рейтингу, які ділять людей за поведінкою, соціально-економічним становищем;

системи розпізнавання облич в режимі онлайн.

Вони будуть заборонені в країнах ЄС.

Розвиток штучного інтелекту

Про контроль над розвитком систем ШІ заговорили цієї весни, після наростання популярності чат-боту ChatGPT-4. Справа дійшла навіть до того, що в березні провідні розробники ШІ, включаючи винахідника Ілона Маска і співзасновника Apple Стіва Возняка, запропонували призупинити його розвиток до складання надійних протоколів безпеки.

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