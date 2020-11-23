Наглядачка також передавала своєму коханцеві тютюн і жувальні гумки.

В австралійському місті Сідней тюремна наглядачка займалася сексом з ув'язненим і пішла під суд.

Про це повідомляє видання Daily Mirror.

25-річна Мелісса Гудвін, яка поєднувала свою роботу з бодібілдінгом, сім місяців підтримувала романтичні та інтимні стосунки з ув'язненим на ім'я Корі Лондон. Також вона попалася на передачі коханцеві контрабандної посилки, в якій були: пачка тютюну, дві запальнички і упаковка жувальної гумки. У травні її відсторонили від роботи, свою провину Мелісса визнала.

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Попри те, під час судового засідання, на якому їй озвучували звинувачення в контрабанді, дівчина похвалилася фотографією зі спортзалу. Суддя визнав це проявом неповаги до суду.

Під час чергового засідання, на якому оголосили, що на вирок слід чекати у 2021 році, Гудвін чітко пробурмотіла «якого хріна». За це її звинуватили в неналежній поведінці в громадських місцях.

Австралійку підозрювали в нестатутних відносинах і з іншим ув'язненим, проте через відсутність доказів звинувачення висунуті не були.

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Автор: УНІАН