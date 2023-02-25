У Сенаті США запропонували нову ініціативу, яка повинна захистити американців від ризикованих польотів у повітряному просторі РФ.

У Сенаті США закликають адміністрацію Байдена заборонити китайським та іншим неамериканським авіакомпаніям здійснювати вильоти з американських аеропортів на територію РФ, а також зупинятися в США, якщо їх повітряні маршрути пролягають через територію Росії.

За даними Reuters, відповідну ініціативу сенатори запропонували, виходячи з міркувань щодо заходів безпеки для самих пасажирів, а також з метою закрити додаткове джерело фінансування для Кремля.

Як йдеться у пропозиції з боку голови комітету з міжнародних відносин Роберта Менендеса та лідера республіканців у верхній палаті Конгресу Джеймса Ріша, це також захистить права американських авіаперевізників, які програють у конкурентноздатності іноземним компаніям, адже ті вільно літають через РФ.

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Зокрема, наразі авіакомпанії США змушені летіти у Шанхай з посадкою в Інчхоні (Південній Кореї), а не безпосередньо, через Росію. Тоді як їхні китайські конкуренти значно скорочують шлях, залітаючи в повітряний простір РФ.

За даними ЗМІ, відповідний лист було направлено держсекретареві США Ентоні Блінкену, міністру транспорту Піту Буттіджичу й раднику Білого дому з національної безпеки Джейку Саллівану.

Такі наміри сенаторів вже підтримали основні фірми-перевізники в США, включаючи American Airlines, United Airlines і Delta Air Lines, пише Reuters.

Окремим пунктом сенатори лобіюють заборону для громадян США здійснювати перельоти через територію Росії. Це стосується і рейсів високопоставлених чиновників, здійснюваних через Росію. Головним аргументом сенатори наводять авіакатастрофу малайзійського Boeing у 2014 році в небі Донбасу, а також скандал з літаком Ryanair.

Скандал із зупинкою Ryanair

Нагадаємо, 23 травня 2021 року в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що летів за маршрутом Афіни-Вільнюс. Після посадки літака влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.

Тоді влада Білорусі заявила, що на борту літака нібито знаходиться бомба, його перехопив винищувач Міг-29 для екстреної зупинки.

Це викликало гучний скандал на Заході. ЗМІ писали, що дії Лукашенка суперечать всім міжнародним правилам, й порівняли його вседозволеність з Другою світовою війною.

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