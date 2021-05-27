Раніше Польща закрила авіапростір для білоруських перевізників.

Словаччина заборонила польоти над своєю територією і використання своїх аеропортів літакам білоруських авіакомпаній.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Іван Корчок в Twitter.

"Дотримуючись рішення саміту Європейської Ради, Словаччина забороняє польоти в своєму повітряному просторі і використання своїх аеропортів білоруським авіакомпаніям. Це наша чітка реакція на неприйнятні дії і порушення законів білоруським режимом", - написав він.

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Посадка борту Ryanair в Мінську: деталі

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.

​Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на екстрену посадку літака із Протасевичем та його затримання в аеропорту Мінська.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головредом NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.

Того ж дня, 23 травня, Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську буде розслідувати міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Автор: Олег Давигора