Журналіст відкидає усі звинувачення і особисто попросив раду директорів відсторонити його від виконання службових обов'язків.

Шеф-редактор німецького видання Bild Юліан Райхельт тимчасово припиняє роботу на посаді. Це пов’язано зі скаргами від його колег-жінок, які звинуватили журналіста у зловживанні владою та булінгу.

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Про це повідомляє DW, посилаючись на прес-службу медіагрупи Alex Springer, яка володіє Bild.

Зазначається, що Райхельт відсторонений від посади на час проведення службового розслідування.

Як йдеться в заяві медіагрупи, шеф-редактор відкидає усі звинувачення і особисто попросив раду директорів відсторонити його від виконання службових обов'язків, поки не будуть з'ясовані всі обставини.

Видавець повідомив, що наразі "чітких доказів" винуватості Райхельта виявлено не було, але розслідування триває і ведеться "в усіх напрямках", а також "оцінюється достовірність і чесність усіх причетних".

На сьогодні Bild - найбільша німецька щоденна ілюстрована газета-таблоїд. Перший її випуск вийшов у 1952 році. Юліан Райхельт очолює Bild з 2018 року.

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Автор: УНІАН