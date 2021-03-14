Шеф-редактор німецького видання Bild Юліан Райхельт тимчасово припиняє роботу на посаді. Це пов’язано зі скаргами від його колег-жінок, які звинуватили журналіста у зловживанні владою та булінгу.
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Про це повідомляє DW, посилаючись на прес-службу медіагрупи Alex Springer, яка володіє Bild.
Зазначається, що Райхельт відсторонений від посади на час проведення службового розслідування.
Як йдеться в заяві медіагрупи, шеф-редактор відкидає усі звинувачення і особисто попросив раду директорів відсторонити його від виконання службових обов'язків, поки не будуть з'ясовані всі обставини.
Видавець повідомив, що наразі "чітких доказів" винуватості Райхельта виявлено не було, але розслідування триває і ведеться "в усіх напрямках", а також "оцінюється достовірність і чесність усіх причетних".
На сьогодні Bild - найбільша німецька щоденна ілюстрована газета-таблоїд. Перший її випуск вийшов у 1952 році. Юліан Райхельт очолює Bild з 2018 року.
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