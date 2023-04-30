Росія наслідує тактику СРСР, намагаючись представити себе борцем проти західного колоніалізму з метою отримання доступу до африканських ресурсів.

Вплив російської влади у країнах Африки зменшиться за будь-якого результату війни в Україні. Такого висновку дійшла аналітична розвідка Фонду Карнегі за міжнародний мир, передає Голос Америки.

Там зазначили, що африканське сприйняття Росії "охолоджується". Але, як зазначило видання з посиланням на опитування американського Інституту Геллапа, африканське схвалення лідерства РФ все одно залишається вищим, ніж у середньому по світу.

При цьому, як йшлося у "злитих" в мережу секретних документах Пентагону, російська військова розвідка в лютому планувала пропагандистську кампанію з використанням африканських ЗМІ, з метою "переорієнтувати" громадську думку в країнах Африки на Росію та віддалити її від Заходу.

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"Росія прагне позиціонувати себе як оплот проти Заходу в Африці. Цей вплив став ще більш очевидним, коли 26 із 54 країн континенту відмовилися приєднатися до голосування в ООН щодо засудження російського вторгнення в Україну", – писало видання NYT.

Оглядачі зауважили, що Росія наслідує тактику СРСР, намагаючись представити себе борцем проти західного колоніалізму з метою отримання доступу до африканських ресурсів. Як зазначив аналітик Фонду Карнегі, це робиться з мінімальним інвестиціями, через тиск на впливових осіб. Але тут одна з ключових загроз для РФ полягає в тому, що в Африці пам'ять про Радянський Союз зникає разом з поколінням африканських лідерів, які отримували від нього користь.

Але, як застерегли експерти, небезпека може бути і тому, що РФ раптово буде змушена покинути Африку і залишить вакуум, що "може бути більш дестабілізуючим, ніж її присутність".

Видання також звернуло увагу на активність на африканському континенті російської приватної військової компанії "Вагнер". За повідомленнями деяких західних ЗМІ, "вагнерівці" встановили зв’язки з силами безпеки Судану для просування економічних і військових інтересів Кремля.

"Вагнерівці" та їхній ватажок Євген Пригожин у Судані та інших країнах Африки прагнуть отримати доступ не тільки до природних ресурсів, в тому числі й золота, але і політичної ролі.

Роль РФ у країнах Африки

На тлі війни проти України, російська влада активізувала й без того сильний вплив у країнах Африки. Влада США і європейські лідери неодноразово заявляли, що мають намір боротися з цією ситуацією.

Минулого літа російські, французькі та американські лідери відвідували африканські країни, щоб заручитися підтримкою своїх позицій щодо війни в Україні, проводячи найбільш напружену боротьбу за вплив на континенті з часів холодної війни.

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