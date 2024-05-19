Google, Meta Platforms та інші покладаються на спеціалістів з обслуговування, включно з іноземними власниками.

Підводні кабелі, які передають інтернет-трафік через Тихий океан, можуть бути вразливі для втручання з боку китайських ремонтних кораблів. Про це телекомунікаційні компанії попереджають офіційні особи США, повідомляє The Wall Street Journal.

За даними ЗМІ, представники Державного департаменту США заявили, що контрольована державою китайська компанія, яка допомагає ремонтувати міжнародні кабелі, S.B. Submarine Systems приховує місцезнаходження своїх суден від радіо- та супутникових служб відстеження, що "не піддається легкому поясненню".

"Попередження підкреслюють неврахований ризик безпеки для підводних волоконно-оптичних кабелів: гіганти Кремнієвої долини, такі як Google і Meta Platforms, частково володіють багатьма кабелями та інвестують у більше. Але вони покладаються на спеціалізовані будівельні та ремонтні компанії, в тому числі деякі з іноземними власниками, які, на думку офіційних осіб США, можуть поставити під загрозу безпеку комерційних і військових даних", - пише видання. Відео дня

Зазначається, що зосередження уваги адміністрації Байдена на ремонтних кораблях є частиною широкомасштабних зусиль щодо вирішення морської діяльності Китаю в західній частині Тихого океану.

"Протягом останніх десятиліть Пекін вживав заходів для протидії військовій силі США в регіоні, часто шукаючи способи поставити в глухий кут комунікаційні та інші технологічні переваги Пентагону на випадок зіткнення через Тайвань або іншу гарячу точку", - йдеться у матеріалі.

Останні новини про Китай

Пекін стурбований зміцненням зв'язку між Росією і Північною Кореєю. Зокрема, китайський лідер Сі Цзіньпін відчуває зростаюче занепокоєння через те, що зв'язки між Путіним і північнокорейським лідером Кім Чен Ином стають ближчими, повідомив нещодавно The Wall Street Journal із посиланням на дипломатів і чиновників.

Також УНІАН повідомляв, що днями правитель РФ Володимир Путін відвідував Китай, аби говорити про санкції та війну. При цьому у своєму вступному коментарі лідер Китаю Сі Цзаньпін підкреслив "дружбу" між Москвою та Пекіном, зазначивши, що вони з Путіним надають один одному "стратегічні вказівки".

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