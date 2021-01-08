Звинувачення також будуть висунуті проти тих, хто допомагав розпалювати заворушення.

У Вашингтоні прокуратура порушила 55 кримінальних справ проти учасників штурму Капітолію. Звинувачення також будуть висунуті проти тих, хто допомагав розпалювати заворушення.

Про це повідомляє The Hill.

Виконувач обов'язків прокурора США в окрузі Колумбія Майкл Шервін заявив, що будуть пред'явлені "найбільш максимальні звинувачення". Він підкреслив, що розслідування триває, а його офіс відкритий для пред'явлення звинувачень тим, хто організував або спровокував заворушення.

Читайте такожУ Конгресі США закликають відсторонити Трампа достроково

Видання зазначає, що президент США Дональд Трамп продовжував висувати безпідставні заяви про фальсифікацію виборів і закликав своїх прихильників "битися" і штурмувати Капітолій.

При цьому Шервін не сказав, чи буде його офіс проводити розслідування щодо Білого дому.

Штурм Капітолію у Вашингтоні: деталі

Напередодні ввечері, 6 січня, прихильники Дональда Трампа прорвалися в будівлю Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин. До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.

В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції і Національна гвардія. У Вашингтоні введено режим НС і комендантську годину.

Вибори президента в США

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, демократ Джо Байден переміг попереднього президента США республіканця Дональда Трампа. Інавгурація Байден призначена на 20 січня 2021 року, однак Дональд Трамп до останнього намагається втриматися на посаді.

У Вашингтоні відбувається багатотисячний мітинг на підтримку президента Дональда Трампа. Посольство України радить українським громадянам у Вашингтоні (Округ Колумбія, США) не брати участі в акціях протесту 6 січня.

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Автор: Денис Прядко