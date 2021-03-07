Уряд Швейцарії вважає тестування основною складовою в боротьбі з коронавірусом

Швейцарія оприлюднила план безкоштовного тестування населення на COVID-19. Вартість такої кампанії - 1 млрд швейцарських франків ($1,8 млрд).

Про це повідомляє Reuters.

Читайте такожУ Швеції, Австрії та Німеччині протестували проти карантинних обмежень

Ця ініціатива - один із заходів полегшеного виходу країни з карантину.

Згідно з планом, кожній людині будуть надавати п'ять комплектів для самостійного тестування на місяць, як тільки з'являться надійні тести, які в аптеках і тестових центрах будуть безкоштовними.

Компанії та школи мають проводити повторні тести, щоб поліпшити профілактику і виявляти спалахи COVID-19. Працівників компаній, які часто тестуються, можуть звільнити від дотримання карантину.

Уряд Швейцарії вважає тестування основною складовою в боротьбі з коронавірусом. За його підрахунками, розширена схема тестування в цьому році обійдеться в більш ніж 1 млрд франків. Запропонований план має набути чинності вже 15 березня.

Вакцинація у Швейцарії: що відомо

Масова вакцинація у Швейцарії почалася 19 грудня 2020 року. Країна схвалила вакцину виробництва Pfizer/BioNTech.

12 січня у Швейцарії також сертифікували вакцину від компанії Moderna.

За весь час пандемії станом на 7 березня у Швейцарії виявили понад 560 тисяч випадків-19, більш ніж 10 тисяч осіб померли.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко