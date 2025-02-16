Крім того, польський міністр укотре повторив, що польських солдатів в Україні не буде.

Європейські країни не будуть створювати єдину армію у відповідь на загрози з боку Росії, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Відповідаючи на запитання про можливість створення європейської армії, Сікорський сказав TVP World, що потрібно бути "обережним із цим терміном, тому що люди розуміють різні речі".

"Якщо ви розумієте під цим об'єднання національних армій, цього не станеться", - уточнив він і додав, що є прихильником того, щоб Європейський союз розвивав свої власні оборонні можливості.

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Польський міністр сказав, що ЄС наразі формує посилену бригаду.

"Якщо США хочуть, щоб ми посилили оборону, у неї має бути національний компонент, компонент НАТО, але я також вважаю, що європейський компонент ЄС, субсидії ЄС для оборонної промисловості для нарощування наших виробничих потужностей, а також сили ЄС, гідні своєї назви", - висловив думку Сікорський.

Польський міністр укотре повторив, що польських солдатів в Україні не буде. "Обов'язок Польщі перед НАТО - захищати східний фланг, тобто свою власну територію", - пояснив він.

Єдина армія в Європі

Президент Володимир Зеленський закликав створити Збройні сили Європи, пояснивши це тим, що США можуть у будь-який момент відмовитися допомагати європейським країнам у розв'язанні їхніх безпекових питань.

"Багато лідерів говорять про Європу, яка потребує власної армії, армії Європи. Час настав: Збройні сили Європи мають бути створені", - сказав президент на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

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