Відзначається, що за сьогоднішній день це вже четверте повідомлення про вибухівку.

Аеропорт Кишинева терміново евакуювали в неділю, 12 березня. Надійшло повідомлення про мінування об'єкта.

За інформацією місцевого видання NewsMaker, Бюро інформації аеропорту отримало повідомлення про вибуховий пристрій близько 12:50 і повідомило про це співробітників прикордонної поліції. У зв'язку з цим з аеропорту в Кишиневі евакуювали персонал і пасажирів.

Відзначається, що це повідомлення про мінування в Кишиневі вже четверте за сьогоднішній день.

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Протести в Молдові - що відомо

Нещодавно проросійська партія "Шор" організувала в Кишиневі мітинг, на якому учасники протесту вимагали компенсувати витрати на комунальні послуги.

Пізніше в Молдові затримали іноземців, які збирали інформацію, щоб дестабілізувати ситуації в країні.

12 березня проросійські сили Молдови вийшли на протести у Кишиневі. З собою мітингувальники, переважно пенсійного віку, взяли плакати з критикою чинної влади і православні ікони. Учасники акції знову вимагають, щоб влада компенсувала їм комунальні платежі, і поставили президенту Майї Санду відповідний ульттиматум.

Напередодні влада попередила про можливі масові заворушення під час протестів.

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